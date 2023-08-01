91 % نمو مبيعات العقارات قيد الإنشاء بدبي في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث تقاريرها المتخصصة بمراقبة الأسواق للربع الثاني من عام 2023، والذي كشف عن ارتفاع كبير في حجم معاملات البيع على المخطط، مع استمرار الزخم في مبيعات العقارات الجاهزة، ونمو ملحوظ في تداولات السوق العقاري في بدبي وأبوظبي. وسجل إجمالي قيمة مبيعات العقارات قيد الإنشاء 35.06 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 18.34 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 91.18%.

كما ارتفعت قيمة معاملات البيع على العقارات الجاهزة مسجلة 55.7 مليار درهم، بالمقارنة مع 40.6 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022، محققة زيادة ملحوظة وصلت إلى 37.11%. وبذلك يسجل سوق العقارات الجاهزة أكبر قيمة معاملات ربع سنوية على الإطلاق، محققة زيادة بنسبة 4.2% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023.

إقبال

وتشهد دبي إقبالاً متزايداً على تملك العقارات مع تسجيلها 30.098 معاملة خلال الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع 20.322 معاملة في الفترة ذاتها من عام 2022، محققة زيادة كبيرة بنسبة 34.84% على أساس سنوي. هذا وقد شكلت معاملات العقارات الجاهزة نسبة 51.12% من إجمالي المعاملات، وكان لها دور مهم في إجمالي معاملات البيع، واقتربت نسبة معاملات البيع على المخطط نحو 48.88%، وهو ما يمثل نصف حجم التصرفات تقريباً، في تباين واضح مع أرقام الربع الثاني من عام 2022.

والتي شكلت فيه معاملات العقارات الجاهزة 60% من إجمالي عدد المعاملات، حيث سجلت معاملات البيع على المخطط 40% خلال الربع الثاني من العام السابق، بينما تدفع هذه الاتجاهات المتغيرة السوق قدماً نحو تحقيق أرقام ربع سنوية قياسية جديدة، ورسم ملامح مستقبل جديد لقطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك سجلت القيمة السوقية لمعاملات البيع في دبي أعلى نسبة ربع سنوية لها على الإطلاق، محققةً 90.75 مليار درهم، مقارنة بـ 58.96 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2022، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 53.93% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، مما أسهم في استمرار الطلب على المساكن، وتعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع السياحة.

عقود الإيجار

وفي قطاع الإيجار، شهد الربع الثاني زيادة في عقود الإيجار بلغت 6% على أساس سنوي، مسجلةً 131,293 عقداً بالمقارنة مع 123،856 عقداً في الربع الثاني 2022. وشهد سلوك المستأجرين تغيراً مهماً مع جنوحهم إلى تملك المنزل بدلاً من استئجارها، في وقت ارتفع فيه معدل الإيجارات على نحو ملحوظ. وشملت المناطق الأكثر بحثاً عنها في دبي: دبي مارينا ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية ونخلة جميرا ودبي هيلز استيت والمرابع العربية وداماك هيلز والفرجان.

مؤشرات الربع الثالث

أظهرت بيانات بروبرتي فايندر، مع دخول الربع الثالث من عام 2023، توجهات جديدة للسوق العقاري، حيث شهد شهر يوليو تسجيل أعلى قيمة للمبايعات العقارية على الإطلاق خلال شهر واحد، محققاً 37.5 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 81% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، متخطياً الذروة التي حققها السوق العقاري في مارس من العام الجاري بنسبة 10%. كذلك بلغ حجم المعاملات العقارية 11,000 معاملة، مسجلة نمو بلغ 58% على أساس سنوي. ويرجع الارتفاع الكبير في القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية إلى معاملات العقارات الجاهزة، والتي سجلت رقما قياسياً غير مسبوق بـلغ 25 مليار درهم. وتظهر هذه البيانات نمواً سنوياً كبيراً بنحو 72%، وارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى17% مقارنة بذروة القطاع العقاري في شهر مارس الماضي. وذلك بتسجيل من 5,800 معاملة عقارية، كما شهد حجم المعاملات العقارية ارتفاعاً ملفتاً مسجلاً نمواً بلغ 42% على أساس سنوي. كما كان لقطاع العقارات قيد الإنشاء الدور الأكبر في نمو سوق العقارات بدبي خلال شهر يوليو حيث استأثرت معاملات العقارات قيد الإنشاء بنحو 47% من إجمالي عدد المبايعات، ونحو 33% من إجمالي قيمة المعاملات، لتعزز الأداء القوي الذي تميزت به هذه الفترة من العام. كذلك شهد حجم معاملات العقارات قيد الإنشاء نمواً بلغ 81% على أساس سنوي، بواقع أكثر من 5,200 معاملة، مقارنة بـ 2,883 معاملة في يوليو 2022. وانعكس هذا النمو الكبير للسوق العقاري في ارتفاع قيمة العقارات قيد الإنشاء بنسبة 102% لتبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار درهم، متخطيةً بذلك الأرقام التي تحققت في يوليو من العام 2022، والتي بلغت 6.12 مليارات درهم. أبوظبي وشهد الإقبال على تملك العقارات في أبوظبي نمواً كبيراً خلال الربع الثاني من عام 2023، مع تزايد ثقة المشترين في سوقٍ تتسم بمناخ استثماري محفز وأُطرٍ تنظيمية متطورة وتدشين مشروعات جديدة ومبتكرة، حيث انعكس هذا النمو في تسجيل 1,838 معاملة بيع للعقارات قيد الإنشاء مقارنة ب 947 معاملة في الربع الثاني من عام 2022، أي ما يعادل 71.4% من إجمالي المعاملات العقارية، بالمقارنة مع 60.7% في ذات الفترة من العام الماضي. كما حقق حجم المعاملات نمواً ملفتاً على أساس سنوي بلغ نحو 94.1%، وزيادة في القيمة بلغت 118% في ذات الفترة. وأسهمت قيمة معاملات البيع على المخطط في أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 71.9% من إجمالي قيمة معاملات البيع، مقارنة بـ 58.7% في الربع الثاني من عام 2022، مسجلةً 4.704 مليارات درهم بالمقارنة مع 2.157 مليار درهم.

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