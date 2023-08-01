29 شركة عائلية إماراتية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 عربياً لعام 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023، والتي ضمت 29 مؤسسة إماراتية لتسلط الضوء على أهم الشركات العائلية العريقة في منطقة الشرق الأوسط، التي نجحت في الاستمرار عبر الأجيال، ورسّخت بصمتها في أسواق الأسهم في المنطقة.

قيّم فريق الأبحاث في فوربس الشرق الأوسط كل شركة عائلية، وفقًا لمجموعة من المعايير شملت: حجم الأصول، والشركات التابعة، وأداء الأعمال التجارية خلال العام الماضي، والتاريخ والإرث الذي تمثله الشركة، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة من حيث القطاعات والتوسع الجغرافي.

ويعد أكثر من 60% من الشركات العائلية المصنفة في القائمة، من المساهمين الرئيسيين في شركات مدرجة في أسواق المال العربية، التي أسست العديد منها.

تتصدر السعودية القائمة بواقع 33 شركة تتخذ من المملكة مقرًا لها، صُنفت 4 منها ضمن أول 10 مراكز في قائمة العام. تليها الإمارات بـ 29 شركة، ثم مصر (9 شركات)، ف قطر (8 شركات).

تمكنت معظم شركات القائمة من الاستمرار عبر الأجيال، علمًا أنّ 6 منها تأسّس في القرن التاسع عشر.

على صعيد تصنيف الشركات العائلية، تصدرت عائلة منصور (مصر) قائمة العام، وتقدر صافي الثروة المجمعة للإخوة ياسين ومحمد ويوسف منصور بنحو 6.4 مليار دولار في يوليو/ تموز 2023. وإجمالًا تضم القائمة 11 مليارديرا مع ثروة مجمعة تبلغ 27.7 مليار دولار.

تقدمت شركة سدكو القابضة (السعودية) 6 مراكز في التصنيف لتحتل المرتبة الثامنة من المركز 14 في العام الماضي. وتعد بذلك الشركة الوافدة الوحيدة إلى المراتب العشر الأولى، لتصبح من بين أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2023. وتملك المجموعة 35% من شركة النهدي الطبية، التي جمعت 1.4 مليار دولار في طرح عام أولي عام 2022، ليعد الأكبر في السوق المالية السعودية منذ إدراج شركة أرامكو السعودية.

وفي سياق التطور والابتكار، تقود الشركات العائلية التغيير عبر الاستثمار في الشركات الناشئة. حيث استثمرت مجموعة منصور ومجموعة عبد اللطيف جميل في شركات ناشئة عالمية، واستحوذت مجموعة تمر على حصة أغلبية في شركة (Mumzworld) للتجارة الإلكترونية في منتجات الأمهات والأطفال في عام 2021. ومن خلال المبادرات والجهود الهادفة لمواكبة التغيير، يتطلع مشهد الأعمال العربي إلى المستقبل بحماس لا حدود له.

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