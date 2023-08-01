«المركزي»: 55 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك الإمارات خلال مايو الماضي

المصدر: البيان

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ارتفعت ودائع عملاء المصارف المحلية بنسبة 2.3% بزيادة قدرها 55 مليار درهم لترتفع من 2.351 تريليون درهم في أبريل الى 2.405 تريليون درهم في نهاية مايو، وارجع المصرف المركزي النمو الى ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 1.5 ٪ لاسيما من جانب القطاع الخاص والمؤسسات غير البنكية وودائع غير المقيمين بنسبة 11.1%.

وأوضح المركزي في تقرير له عن تطورات القطاع المصرفي بأن إقتراض السوق المحلي نما بدوره بنسبة 1.6% من 1.897 تريليون درهم الى 1.927 تريليون درهم مع زيادة مضطردة لاسيما في الإئتمان المحلي مع ارتفاع إقتراض كلا من القطاعين والخاص

على صعيد اخر نجحت البنوك في تعزيز قاعدة أصولها بنمو 1.7% في مايو لتضيف حوالي 66 مليار إليها مرتفعة الى 3.868 تريليون درهم.

في الوقت ذاته توسعت القاعدة النقدية بحوالي 3.4% بنهاية مايو بحوالي 21 مليار درهم مرتفعة من 600 مليار إلى 621 مليار درهم

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