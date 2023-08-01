«شعاع» تطلق صندوقاً جديداً للأسهم السعودية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن إطلاق صندوق جديد متوافق مع الشريعة الإسلامية وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC). وستدير الصندوق، الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له، شركة «شعاع جي إم سي» المحدودة («شعاع جي إم سي») التابعة والمملوكة بالكامل لشركة شعاع.

يهدف صندوق شعاع للأسهم السعودية الجديد إلى الاستفادة من الإمكانات المتنامية للأسهم السعودية والخليجية، وتوفير بوابة استراتيجية لشركات الاستثمار الإقليمية والعالمية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية للاستثمار في السوق السعودي الذي يشهد نمواً متسارعاً. وسيستثمر صندوق شعاع للأسهم السعودية بشكل أساسي في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب بعض الاستثمارات المخصصة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيدار صندوق شعاع للأسهم السعودية من خلال التركيز على الاستثمار في مجموعة واسعة من الصناعات. ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق في محفظة من الأسهم ذات القيمة المضافة، والتي تمتلك سقفاً مرتفعاً للنمو عبر خليط من نماذج الأعمال الرئيسية والناشئة. ويتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق زيادة في رأس المال على المدى البعيد مع تقدير قيمة رأس المال حسب المخاطر.

كما يوفر الصندوق للمستثمرين خيار تلقي توزيعات أرباح دورية من خلال فئة أسهم توزيعات أرباح منفصلة. كانت «شعاع» قد اعتمدت هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC) في سوق أبوظبي العالمي عام 2020 لإطلاق استراتيجيات تمويل متميزة ضمن إطار هذه الهيكلية للاستفادة من فئات الأصول الأكثر طلباً مثل الأسهم والصكوك والأصول الاستراتيجية المتعددة عبر الاقتصادات القوية والمرنة.

ومع إطلاق صندوق شعاع للأسهم السعودية، أضحى لهيكلية شركات الخلايا المدمجة ستة صناديق بما في ذلك صندوق شعاع للصكوك العالمية، وصندوق شعاع للأسهم العالمية، وصندوق شعاع لأسهم أمريكا الشمالية، وصندوق نجوم النشط، وصندوق نجوم المتوازن، وبإجمالي حجم أصول مدارة يبلغ 350 مليون دولار.

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