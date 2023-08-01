أرباح «الدار» تقفز %38 إلى 2.1 مليار درهم في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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ارتفعت أرباح شركة «الدار» في النصف الأول من العام إلى 2.1 مليار درهم بزيادة 38% على أساس سنوي، كما ارتفعت الإيرادات 18% إلى 6.3 مليارات درهم.

أما بالنسبة إلى الربع الثاني من العام، فقد ارتفعت الأرباح بنسبة 52% إلى 1.3 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات 3.2 مليارات درهم بارتفاع 21% على أساس سنوي.

سيولة

وحافظت الشركة على مستويات سيولة جيدة مع 4.5 مليارات درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بالإضافة إلى 5.9 مليارات درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة؛ مما يعزز فرص نمو المجموعة. وحققت الشركة مستوى قياسياً لمبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 11.6 مليار درهم، مع إطلاق 10 مشاريع جديدة منذ بداية العام حتى تاريخه. وأكدت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بلغ 24.4 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي في السوق، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2023 نتيجة للتنفيذ الفعال لاستراتيجية النمو التحولي الطموحة والأساسيات القوية للاقتصاد الكلي. وساهم تحسن ثقة المستهلكين والأعمال في تعزيز الطلب المحلي، مما دعم زيادة مبيعات المشاريع التطويرية وارتفاع معدلات الإشغال عبر محفظة الأصول الرئيسية للشركة. ويعد ذلك نتيجة مباشرة للمبادرات الحكومية الاجتماعية والاقتصادية الناجحة، والتي جعلت من دولة الإمارات وجهة رائدة للأعمال والاستثمار والاستقرار».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تواصل الدار تنفيذ استراتيجيتها للنمو التحولي، وتعمل اليوم على نطاق أوسع مما كانت عليه قبل عامين. فقد نجحنا في إطلاق 10 مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام، وهذا أكثر مما حققناه خلال عام 2022 بأكمله.

كما دعمنا محفظتنا الاستثمارية بعمليات استحواذ جديدة». وارتفعت عائدات شركة الدار للتطوير في الربع الثاني 2023 بنسبة 12 % على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار درهم مع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 43 % على أساس سنوي لتصل إلى 715 مليون درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة. كما ارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2023 بنسبة 10 % لتصل إلى 3.9 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 32 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار درهم.

وبلغت مبيعات المجموعة في الربع الثاني 2023 مستوى قياسياً قدره 7 مليارات درهم، بزيادة 125 % عن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت مبيعات المجموعة للنصف الأول 117 % إلى 11.6 مليار درهم.

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