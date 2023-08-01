إطلاق مشروع «كاليفورنيا» السكني في «الفرجان» بـ 215 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «سمانا للتطوير العقاري»، مشروعها السكني «كاليفورنيا» بكلفة 215 مليون درهم. ويُعد هذا هو أول مشروع تطلقه الشركة في منطقة «الفرجان»، والتي تترأسها شركة التطوير العقاري الكبرى «نخيل العقارية»، كونها المطور الرئيسي للمنطقة.

ويتكون مشروع «كاليفورنيا» من طابق أرضي+ منصة+ 10 طوابق علوية+ سطح، ويأتي ترتيبه السادس، ضمن المشروعات الجديدة، التي أطلقتها «سمانا للتطوير العقاري»، خلال النصف الأول من عام 2023، وتهدف «سمانا» لإطلاق 12 مشروعاً بحلول نهاية العام.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: «تحظى مفاهيم «سمانا» الجديدة، وتصاميمها المستوحاة من المنتجعات والجزر بانتشار جيد من جانب مشتري العقارات، وخصوصاً من أوروبا والمملكة المتحدة، الذين يمثلون 50% من مستثمري «سمانا». وبالإضافة إلى ذلك فثمة عوامل رئيسية أخرى تسهم في تعزيز المعاملات العقارية في دبي، وهي تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات، والتي تبلغ مدتها 10 سنوات، التعافي السريع من جائحة «كوفيد 19»، نجاح «إكسبو 2020 دبي»، وفوز الإمارات بحق استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «Cop28» في نهاية العام الجاري».

وتبلغ تكلفة مشروع «كاليفورنيا» 215 مليون درهم، ويمتد على مساحة 2.54000 قدم مربعة، ويشمل 178 شقة، وتتضمن وحدات المشروع 60 شقة استوديو مع حمامات سباحة خاصة، و76 شقة بغرفة نوم واحدة مع حمامات سباحة خاصة، و32 شقة تتكون كل واحدة منها من غرفتي نوم، و10 شقق دوبلكس بغرفتي نوم.

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