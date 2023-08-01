46 مليار درهم تداولات عقارية في أبوظبي بالنصف الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أرقام التداولات العقارية في إمارة أبوظبي في النصف الأول من عام 2023، والتي تجاوزت قيمتها 46 مليار درهم، تحققت من خلال 10,557 معاملة، شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل القطاع العقاري في الإمارة 6730 صفقة بيع عقارات، بقيمة تتجاوز 25 مليار درهم، و3827 معاملة رهن عقاري، بقيمة تتجاوز 21 مليار درهم.

وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في الدائرة: «سوق العقارات في الإمارة يشهد مسار نمو تصاعدياً واستثنائياً، فاق جميع التوقعات، إذ سجل القطاع مستويات نمو جديدة، خلال النصف الأول من عام 2023 كشفت عن قوة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وباستمرار الزيادة في معدلات النمو عاماً تلو الآخر، تترسخ أهمية القطاع العقاري بوصفه ركناً أساسياً في سياسة تنويع مصادر الدخل، ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد في إمارة أبوظبي».

وتصدرت جزيرة السعديات قائمة التداولات في مدينة أبوظبي، بـقيمة 3 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس في المرتبة الثانية بتحقيق 2.6 مليار درهم، وحلت جزيرة الريم في المرتبة الثالثة بـقيمة 2.4 مليار درهم، وجاءت جزيرة الجبيل في المرتبة الرابعة بـإجمالي 1.5 مليار درهم، تلتها مدينة الشامخة في المرتبة الخامسة، بـقيمة مليار درهم.

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