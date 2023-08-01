7.2 % زيادة في استهلاك عملاء «إمباور» بالنصف الأول من 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن ارتفاع حجم استهلاك متعامليها في دبي لخدمات تبريد المناطق بنسبة 7.2% (طن تبريد في الساعة) خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، كما أعلنت عن ارتفاع قياسي في حجم الاستهلاك بنسبة 42% (طن تبريد في الساعة) خلال الأعوام الخمسة الماضية من عام 2018 ولغاية 2022.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، نواصل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي.

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