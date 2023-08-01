الإمارات الأولى عالمياً في تشغيل شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

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قالت مؤسسة Ookla البحثية المتخصصة عالمياً في الشبكات الذكية ورؤى الاتصال: «إن دولة الإمارات كانت أسرع سوق لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم في الربع الثاني من 2023، بينما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية عند 501.56 ميغابت في الثانية».

بحسب المؤسسة يأتي ذلك وسط تزايد المنافسة بين مشغلي الشبكات في الإمارات، مما يساعد على دفع الأداء العام في السوق، للوصول إلى متوسط سرعة تنزيل يبلغ 557.63 ميغابت في الثانية.

وذكرت المؤسسة أن اتصالات من e & أسرع مشغل لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم بمتوسط سرعة تنزيل، يبلغ 680.73 ميجابت في الثانية.

تفوق

وأشار تقرير المؤسسة إلى أن شبكات الجيل الخامس تتفوق على الجيل الرابع للألعاب على الهاتف المحمول، وتجارب بث الفيديو، حيث استغرق مستخدمو شبكات الجيل الخامس من عملاء «اتصالات من e &» و«دو» فايف جي متوسط زمن انتقال للألعاب يبلغ 43 مللي ثاني، و57 مللي ثانية على التوالي.

وشهد مستخدمو شبكات الجيل الخامس أيضاً تحسناً في أوقات بدء تشغيل الفيديو، وكانت وقت التخزين المؤقت أقل عند بدء الفيديو، مقارنة بتلك الموجودة على الواي فاي، أو فور جي إل تي إيه.

وتوقعت المؤسسة أن يوصي مستخدمو شبكات الجيل الخامس أقرانهم بها، عند مقارنتها بشبكة الجيل الرابع، خصوصاً مع شركة اتصالات من إي إند، والتي قادت السوق بنسبة 64.7 في الربع الثاني من عام 2023، وتتبعها دو بـ46.7.

تغطية

وفي الربع الثاني من عام 2019 بعد تخصيص الطيف لاستخدام فايف جي من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومنذ ذلك الحين، أطلق كلا المشغلين شبكات بسرعة كبيرة، وحقق تغطية عالمية قريبة لشبكات الجيل الخامس اعتباراً من عام 2022.

وأضافت المؤسسة أن عام 2022 شهد عودة النمو إلى السوق، من خلال اتصالات من «e&»، والتي ارتفعت إيراداتها من الهاتف المحمول بنسبة 6.0%، لتصل إلى 11.406 مليون درهم، بينما نمت إيرادات الهاتف المحمول لشركة «دو» بنسبة 8.4%، لتصل إلى 5.748 ملايين درهم.

نمو

وأشارت المؤسسة استناداً إلى تقرير صندوق النقد الدولي أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.5% في عام 2023 تشير إلى انتعاشات قوية في السوق المتنامي اقتصادياً في دولة الإمارات بعد انتعاش قوي في عام 2022 بنسبة 7.4% مع رفع قيود فيروس كورونا، وعودة الزوار الدوليين للبلاد، وارتفاع أسعار النفط على تعزيز النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول في البلاد فإن هذه العودة إلى النمو يقود المنافسة المتزايدة، حيث يسعى كلا المشغلين إلى إظهار ريادتهما للشبكة، وتحويل مستخدمي الدفع المسبق إلى الدفع الآجل، مع التركيز أيضاً على تعزيز تجارب العملاء، وتقديم خدمات رقمية جديدة.

وأكّدت المؤسسة أن كلاً من مشغلي شبكات الهاتف المحمول يعطي الأولوية لنمو قواعد عملاء الدفع الآجل، فعلى سبيل المثال يمكن للمشتركين في أي من المشغلين اختيار الخطط، التي تسمح لهم باختيار خدمات إضافية مع تركيز قوي على خيارات الترفيه، مثل خدمات بث الفيديو، والرياضات الحية، والألعاب المحمولة، من بين أمور أخرى.

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