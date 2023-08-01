تعاون بين «موانئ أبوظبي» و«ساب» للمراقبة البحرية

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مع شركة «ساب الإمارات» العاملة في مجال الدفاع والأمن، والتي تتخذ من مجمع توازن الصناعي مقراً لها، يتم من خلالها تأسيس علاقة تعاون استراتيجي بين الطرفين لتطوير حلول وأنظمة استشعار للمراقبة البحرية.

وبموجب الاتفاقية ستسخر مجموعة موانئ أبوظبي خبراتها في إدارة وتشغيل الموانئ، لإتاحة الوصول إلى مواقع الاختبار ذات الصلة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم المشورة اللازمة في أنشطة التشغيل، وستستفيد شركة «ساب الإمارات» من خبرتها في إدارة حركة الملاحة البحرية، لتقديم معايير صناعية جديدة وتقنية مستقبلية للقطاع.

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