إطلاق برنامج هواوي كلاود لدعم الشركات الناشئة بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت وزارة الاقتصاد عن شراكتها مع هواوي لإطلاق «برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة» تحت مظلة مبادرة «موطن ريادة الأعمال» في دولة الإمارات، ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في الدولة وتطوير أعمالها، حيث يوفر للشركات المؤهلة قسائم تصل قيمتها إلى 150 ألف دولار، مع فرصة الاستفادة من موارد «HUAWEI CLOUD».

ووفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد ينتمي 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة، ويعمل لدى هذه الشركات ما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي، وتوظف 42% من العاملين فيها، وتسهم بما يزيد على 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، ويستفيد «برنامج هواوي للشركات الناشئة» من خبرة هواوي الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً في تقنية المعلومات والاتصالات والرقمنة، لمساعدة هذا القطاع الحيوي على توسيع آفاق الابتكار في دولة الإمارات، ودعم أهدافها في مجال التحول الرقمي.

وقال جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات: «تلعب الشركات الناشئة والصغيرة دوراً محورياً في دعم مسار التنمية الاقتصادية. ونحن فخورون بشراكتنا مع مبادرة «موطن ريادة الأعمال» التابعة لوزارة الاقتصاد، والتي توفر منصة مثلى للمؤسسات مثل هواوي لدعم نمو وتطوير قطاع الشركات. وستواصل هواوي دورها المحوري في إرساء أسس التحول الرقمي لدولة الإمارات».

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