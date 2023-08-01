دبي تشهد طلباً متزايداً لمرافق التخزين مع نمو قطاع اللوجستيات

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت شركة عالمية متخصصة في التنقل ازدياد الطلب على مرافق التخزين بشكل كبير في إمارة دبي للنمو الكبير في قطاع اللوجستيات لديها بداية العام 2023.

ومن خلال أنشطتها في مجال التنقل، أشارت شركة «رايتر ريلوكيشنز» إلى أهمية توفير مرافق التخزين الموثوقة لتقديم الحلول اللوجستية والتخزينية المتقدمة التي تضمن عمليات نقل سلسة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال «سيمون مايسون»، الرئيس التنفيذي للعمليات في «رايتر ريلوكيشنز»: «تتطلب عمليات التنقل تخطيطاً وتنظيماً دقيقين، والأهم من ذلك تحتاج إلى بنية تخزين موثوقة. ومن خلال عملنا وخبرتنا فإننا في «رايتر ريلوكيشنز» ندرك تماماً التحديات التي يواجهها الأفراد والشركات عندما يتعلق الأمر بإدارة ممتلكاتهم أثناء النقل». وأشار «مايسون» إلى أن الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي كونها منطقة عبور وإعادة تصدير والنمو الكبير في قطاعي التصدير والاستيراد في المناطق الحرة تمثل أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الحاجة المتزايدة لمساحات جديدة من مرافق التخزين لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ككل.

وتستثمر «رايتر ريلوكيشنز» في توفير مرافق تخزين مزودة بأحدث التقنيات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم للعملاء خيارات تخزين آمنة ومريحة لفترات طويلة أو قصيرة. وأضاف «مايسون» أن المشهد الاقتصادي المزدهر في دول مجلس التعاون ساهم في نمو الطلب على مرافق التخزين. ومع توسيع عمليات الشركات، فإنها غالباً ما تحتاج إلى تأمين مساحة لتخزين الأثاث والمعدات خلال فترة التنقل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز