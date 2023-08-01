تعاون لتبسيط إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وشركة العريش للاستشارات الضريبية، توقيعهما اتفاقية تعاون في مقر المؤسسة بدبي أمس. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة من خدمات الاستشارات الضريبية المتاحة لمواطني الإمارة.

ووقّع هذه الاتفاقية بالتمرير عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هيثم عبدالرحمن الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق والمكلف بمهام مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة، وسامي حرب المنذري، مدير عام شركة العريش للاستشارات الضريبية.

وقال الخاجة: «سعداء بالإعلان عن هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة العريش للاستشارات الضريبية. والتي تتماشى في مضمونها مع التزامنا بتحسين نوعية حياة مواطني إمارة دبي، وذلك من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات استشارات ضريبية احترافية. وسنعمل مع شركة العريش لضمان استفادة متعاملينا من عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة بدون عناء، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي لمجتمع أكثر سعادة واستدامة اقتصادية».

وقال سامي حرب المنذري: «لا تعتبر الاستشارات الضريبية مجرد مهنة فحسب؛ بل هي خدمة مكرّسة لتمكين الأفراد والشركات من فهم تعقيدات النظام الضريبي والتعامل معها. وتعد شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اليوم خطوة في مهمتنا المشتركة لتبسيط عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها أكثر سهولة بالنسبة للمستفيدين. ويرمز هذا التعاون اليوم إلى التزامنا بضمان الرفاهية المالية لمواطني إمارة دبي والمساهمة في الاستدامة الاقتصادية لهذه المدينة النابضة بالحياة».

ويلتزم الطرفان بتعزيز جودة خدمات الاستشارات الضريبية المقدمة لمواطني إمارة دبي، وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف.

ويلتزم الطرفان بتعزيز جودة خدمات الاستشارات الضريبية المقدمة للمستفيدين من خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، كما يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق والمشاركة في المبادرات المجتمعية المختلفة وتعزيز السمعة المؤسساتية للجانبين، وتعدّ هذه الشراكة واحدةً من مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية.

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