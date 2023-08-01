«بزنس إنسايدر»: دبي تتجاوز التوقعات

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكر موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي البريطاني، النسخة التي تصدر في الهند، أن دبي تنتظر الزوّار من كافة أنحاء العالم بذراعين مفتوحتين، وتعدهم بقضاء عُطلة لا تُنسى.

ونشر الموقع تقريراً خاصاً عن دبي بعنوان «اكتشفوا دبي: كشف النقاب عن مُعجزات الواحة العصرية»، مُستعرضاً فيه أبرز وجهات دبي ومعالمها السياحية. ووصف التقرير دبي بأنها مدينة تتجاوز التوقعات، كما وصفها أيضاً بأنها مدينة كبيرة نابضة بالحيوية تُعد بمثابة كنز دفين من المعجزات المعمارية، المعالم، الأسواق الصاخبة، والعجائب الطبيعية. وأضاف التقرير أن من يزور دبي عليه أن يستعد لتجربة غامرة يكتشف خلالها نسيجاً من الثقافات، العادات والابتكارات المستقبلية. وسرد التقرير 10 من أبرز معالم دبي الجديرة بالزيارة، مستعرضاً خصائصها ومميزاتها، وهي: «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، «دبي مول»، «نافورة دبي»، «مرسى دبي»، «البستكية»، «مسجد جميرا»، «خور دبي»، «سفاري دبي»، جزيرة «نخلة جميرا»، و«حديقة دبي المعجزة».

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