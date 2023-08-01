«بلومبرغ»: دبي منافس قوي على استقطاب الثروات العائلية

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن دبي باتت واحدة من المنافسين الأقوياء على استقطاب الثروات العائلية القادمة من مختلف أنحاء العالم، وبصفة خاصة من قارة آسيا.

ونشرت الوكالة تقريراً بعنوان «أغنى عائلات آسيا تشعل السباق على وظائف التمويل المربحة»، استعرضت فيه مساعي المدن التي توصف بأنها من أكبر المراكز المالية العالمية لتقديم خدمات إدارة الثروات العائلية لاستقطاب أثرى عائلات العالم، خصوصاً العائلات الآسيوية.

وأفاد التقرير بأن دبي باتت واحدة من المنافسين الأقوياء في سباق استقطاب الثروات العائلية الآسيوية مع سنغافورة وهونغ كونغ، إلى جانب مراكز مالية أخرى تقع خارج نطاق القارة، مثل ميامي ولوزان.

وذكر التقرير أن دبي عززت جهودها لتحقيق التقدم في هذا السباق عندما دشنت في مارس الماضي «مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي»، والذي يُوصف بأنه أول مركز على مستوى العالم مُخصص لإدارة الثروات العائلية.

وأضاف التقرير أن تدشين هذا المركز يأتي في سياق جهود دبي الرامية إلى استقطاب الشركات والمكاتب العائلية إليها بمجموعة من المميزات التي تشمل التدريبات الخاصة والشهادات المُصدق عليها.

وأشار التقرير في ختام حديثه عن دبي إلى أن هذه الجهود قد تلقت دفعة قوية متمثلة في زيادة هائلة في عدد الأشخاص مالكي الثروات الشخصية الفائقة الذين توافدوا على دبي للإقامة فيها بصفة دائمة في غضون فترة العام ونصف العام الماضية.

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