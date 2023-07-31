«مصدر» تطور مشاريع طاقة نظيفة في ماليزيا

المصدر: البيان

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وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مذكرة تفاهم مع شركة «سيتاغلوبال بيرهاد»، للتعاون في تطوير مشاريع طاقة متجددة، تشمل طاقة الشمس والرياح، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.



وخلال مراسم أقيمت في ماليزيا، بحضور تينكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، وخالد غانم محمد الغيث، سفير الإمارات لدى ماليزيا، وقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله زايد، رئيس قسم التطوير والاستثمار في «مصدر»، والدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس إدارة «سيتاغلوبال»، وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل «مصدر» و«سيتاغلوبال» على تطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في ولاية باهانج الماليزية، ويشمل ذلك استكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة، وتستهدف ماليزيا تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.



وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سعداء بهذه الشراكة المهمة، التي تجمعنا مع شركة «سيتاغلوبال بيرهاد»، والتي تتيح لنا توسيع نطاق أنشطتنا في هذه السوق الرئيسية، ضمن منطقة جنوب شرق آسيا. ونتطلع إلى تقديم حلول طاقة رائدة تسهم في الحد من الانبعاثات على مستوى ماليزيا والمنطقة، ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام، فإننا في «مصدر» فخورون بالعمل مع شركائنا، لدعم تعزيز انتشار مشاريع وحلول الطاقة النظيفة حول العالم».



وقال الدكتور محمد نورزا زكريا: «ستسهم هذه الشراكة مع إحدى الجهات الرائدة في دعم عملية التحول، ضمن قطاع الطاقة العالمي، في مساعدتنا على تسريع الخطى نحو تحقيق أهدافنا المناخية، إلى جانب تلبية متطلباتنا من الطاقة النظيفة على المدى الطويل، وفق أسلوب مسؤول، ويمتاز بكفاءة التكلفة. وسوف تفسح مذكرة التفاهم المجال أمام «مصدر» و«سيتاغلوبال» للتعاون في تقديم حلول تقنية لأسواق تقع خارج ماليزيا، مع التركيز على منطقة آسيا الوسطى».



وتمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية بالنسبة إلى «مصدر»، فقد قامت «مصدر» بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بإندونيسيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط، والتي ستزود 50000 منزل بالكهرباء، وفي فبراير 2023 دخلت «مصدر» قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، من خلال استثمار استراتيجي في شركة «برتامينا جيوثرمال إنرجي» الإندونيسية. وفي عام 2021 افتتحت «مصدر» مكتب أعمال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لتعزيز صلات التعاون والشراكات مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة.



يذكر أن شركة «مصدر» قد تأسست في عام 2006، وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر أو تلتزم بالاستثمار في محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية، تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، وتفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية، لتصل إلى 100 جيجاواط، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، بحلول عام 2030.

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