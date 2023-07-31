تأسيس مجلس الأعمال الصربي بغرفة تجارة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الصربي، واستضافت الغرفة اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للمجلس، بحضور ممثلين عن 17 شركة من صربيا، وتم خلال الاجتماع تعيين الدكتور ماركو سيلاكوفيتش رئيساً للمجلس.

دعم

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تربطنا علاقة قوية مع الشركات الصربية، أسسناها على مدار السنوات الماضية، ويسعدنا أن نرتقي بشراكتنا إلى مستوى جديد مع إنشاء مجلس الأعمال الصربي. وتندرج هذه المبادرة، ضمن استراتيجيتنا لتأسيس مجالس أعمال جديدة، ودعم دورها في تعزيز فرص الأعمال العابرة للحدود، وترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم».

منفعة

وأكد لوتاه أن تأسيس مجلس الأعمال الجديد يهدف إلى توطيد العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، لتحقيق المنفعة المتبادلة على أعلى المستويات التجارية والحكومية، من خلال رعاية مصالح الشركات وتعزيز قنوات المشاركة والاتصال. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الأعمال الصربي، لمد جسور التعاون في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة، والسيارات، والأغذية والمشروبات، والعقارات. وأنا واثق بأن هذا التعاون سيساعد الشركات المحلية والصربية على تحقيق النمو، الذي تصبو إليه محلياً وعالمياً.

شركات

ويوجد حالياً 207 شركات صربية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، انضم 40 منها إلى الغرفة بين شهري يناير ويونيو من هذا العام، وفي هذه الخطوة المهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وصربيا سيعمل مجلس الأعمال الجديد على رعاية مصالح الشركات الصربية في دبي، والشركات المسجلة في دولة الإمارات، وتعود ملكيتها لأطراف صربية، كما سيتيح فرص الربط والتواصل المستمر بين البلدين، إضافة إلى تنمية الاستثمارات بين دبي ومنطقة أوروبا الشرقية. وارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وصربيا من 51.6 مليون دولار في عام 2021 إلى 73.4 مليون دولار في عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 42%.

قطاعات

وحددت غرفة تجارة دبي العديد من القطاعات ذات الإمكانات العالية للواردات من صربيا مثل الحبوب والفواكه والورق والأخشاب، بينما تتمثل فرص الصادرات من دبي في التبغ، والأدوات البصرية والطبية، والطائرات، وقطع الغيار، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية. يُذكر أن مجالس الأعمال تغطي الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي، وتشكل منصات بالغة الأهمية، لمساعدة الشركات داخل الإمارات وخارجها على التواصل وبناء شراكات تصب في مصلحة الأطراف كافة، فضلاً عن فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال حول العالم.

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