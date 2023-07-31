الإمارات تقفز 4 مراكز على «مؤشر مواقع الخدمات العالمي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الاستشارات الإدارية العالمية «كيرني»، عن اصدار النسخة الثانية عشرة من «مؤشر مواقع الخدمات العالمية»، الذي يحلل العوامل المؤثرة في الدول لتكون وجهات محتملة جاذبة للخدمات العالمية. حيث واصلت الإمارات تحسين تصنيفها العالمي بعد صعودها أربعة مراكز على المؤشر لهذا العام، لتحتل بذلك المركز الـ 21.

وباعتبارها موطناً لأكثر من 4000 شركة ناشئة في دبي والشارقة وأبو ظبي، بالإضافة إلى استضافتها للعديد من المناطق الحرة، تبرز الإمارات كأحد المراكز الرائدة في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وعندما يتعلق الأمر بإعادة صقل المواهب

استثمار

وهناك بعدين يسهمان بشكل كبير في تسجيل نقاط إيجابية. البُعد الأول هو كثافة الابتكار في مجال التكنولوجيا، والبُعد الثاني هو التركيز على تعزيز المهارات الرقمية، حيث تستثمر الإمارات بشكل مكثف في هذين البعدين، وتحقق نتائج مثمرة في هذا المجال؛ إذ إن إعادة صقل المواهب، وحجم الدولة وعلاقاتها مع الدول المجاورة، هي من بين العوامل التي ستسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في المنطقة.

صقل المواهب

وسلط مؤشر مواقع الخدمات العالمي لهذا العام الضوء على أهمية إعادة صقل المواهب كأحد الاتجاهات الرئيسية. ومع تبني التقنيات الرقمية الحديثة، تواجه وجهات الخدمات التي تركز على التكلفة تحديات تنافسية مع الدول المتقدمة تقنيًا، والتي تتجه إلى تحسين أتمتة الأعمال. وبالتالي، فإن إعادة صقل المواهب ستكون بمنزلة ركيزةٍ أساسية لهذا التحول.

وقال روب فان ديل، رئيس القسم الرقمي الشرق الأوسط وأفريقيا لدى كيرني: «مع استمرار تغير المشهد في السوق العالمي، وتحديد الأفضلية للمهارات على حساب مزايا التكلفة، تكمن القوة الحقيقية للبلدان في تعزيز قدرات مواهبها والاستفادة منها.» وأضاف: رغم غياب ميزة التكلفة لدى بلدان مثل الإمارات والسعودية، إلا أننا نلاحظ تركيزهما على تطوير المواهب، وتحقيقهما لنجاحات ملحوظة في هذا المجال. ومع ازدياد الاهتمام بإعادة صقل المواهب، إلى جانب استثماراتهما في التحول الرقمي مع وجود بيئة أعمال جذابة، يمكن في المستقبل القريب لكل من الإمارات والسعودية تعزيز جاذبيتهما للخدمات التي تتطلب مهارات عالية وتلبي احتياجات المنطقة.

خدمات الأعمال

في ظل التطور التكنولوجي الحديث والتغيرات المستمرة في الاتجاهات، فإن خدمات الأعمال العالمية مثل تكنولوجيا المعلومات، وتفويض العمليات التجارية إلى مصادر خارجية، والأعمال الهندسية، تتوسع باستمرار عبر الحدود؛ حيث تسعى الشركات إلى تقليل تكاليفها وتوسيع نطاق مواهبها وتحسين كفاءتها من خلال استخدام قاعدة مواهب عالمية متنوعة. ومع زيادة حجم السوق العالمي لخدمات الأعمال من 624 مليار دولار في عام 2022 إلى 681 مليار دولار في عام 2023، فمن المتوقع زيادة الطلب على مثل هذه الخدمات.

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