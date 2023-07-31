الإمارات الأولى عالمياً في تشغيل شبكات الجيل الخامس

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كشفت مؤسسة Ookla البحثية المتخصصة عالمياً في الشبكات الذكية ورؤى الاتصال: أن دولة الإمارات كانت أسرع سوق لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم في الربع الثاني من 2023، بينما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية عند 501.56 ميغابت في الثانية. وبحسب المؤسسة يأتي ذلك وسط تزايد المنافسة بين مشغلي الشبكات في الإمارات مما يساعد على دفع الأداء العام في السوق للوصول إلى متوسط سرعة تنزيل يبلغ 557.63 ميغابت في الثانية.

تفوق

وأشار تقرير المؤسسة إلى أن شبكات الجيل الخامس تتفوق على الجيل الرابع للألعاب على الهاتف المحمول، وتجارب بث الفيديو، حيث استغرق مستخدمو شبكات الجيل الخامس متوسط زمن انتقال للألعاب يبلغ 43 مللي ثاني، و57 مللي ثانية على التوالي.

وشهد مستخدمو شبكات الجيل الخامس أيضاً تحسناً في أوقات بدء تشغيل الفيديو، وكانت وقت التخزين المؤقت أقل عند بدء الفيديو، مقارنة بتلك الموجودة على الـ«واي فاي»، أو «جي فور إل تي إيه».

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