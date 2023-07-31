5 نصائح من «سيسكو» للحفاظ على الأمن السيبراني خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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حذرت شركة «سيسكو» من ازدياد مخاطر الأمن الرقمي والهجمات الإلكترونية، خلال فصل الصيف، بسبب انخفاض عدد الموظفين والاعتماد على التوظيف المؤقت في أماكن العمل، وقدمت الشركة 5 نصائح للحفاظ على الأمن السيبراني، خلال موسم الصيف.

وقال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى «سيسكو» في الشرق الأوسط وأفريقيا وقسم مزودي الخدمات في أوروبا الشرق الأوسط وأفريقيا: «هناك العديد من الإجراءات التي يمكن القيام بها، وأولها أن نجعل الأمن السيبراني مجال اهتمام أساسياً، ونتخذ الخطوات الملموسة، التي تسهم بتعزيز الوعي، وتوخي الحذر، ما يؤدي إلى حماية الأفراد والشركات من المخاطر». وفيما يلي بعض الإجراءات، التي تسهم في منع الهجمات وتعزز الوعي بالمخاطر الأمنية:

1 جعل الأمن السيبراني محط اهتمام للجميع

حثت «سيسكو» على جعل الأمن السيبراني محط اهتمام الجميع، مع ضرورة إدراك أن الموظفين هم خط الدفاع الأول، والأهم ضد الهجمات، حيث نعيش اليوم في عصر رقمي بشتى المجالات، نتجت عنه مزيد من الهجمات الإلكترونية..

2 الأمن أولوية عندما يتعلق بالبيانات

أكدت «سيسكو» أن الأمن يعد أولوية عندما يتعلق بالبيانات، حيث يعتبر تقييم إجراءات النسخ الاحتياطي، واسترداد البيانات، واختبارها بانتظام خطوة ذات أهمية قصوى، لكن يجب التركيز أيضاً على جعل اتباع إجراءات السلامة أكثر أماناً وسهولة للموظفين.

3 الاستعداد الدائم للحوادث الطارئة

طالبت «سيسكو» بالاستعداد الدائم للحوادث الطارئة، وأكدت أنه من المهم توخي الحذر مع الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح الآن فعالاً ومتاحاً بسهولة، حيث يمكن استخدامه لإجراء عمليات تزوير مقنعة لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالزملاء أو حتى النماذج الاحترافية.

4 توخي الحذر عند تفقّد البريد الإلكتروني

دعت «سيسكو» إلى توخي الحذر عند تفقد البريد الإلكتروني، وخاصة عند استخدام شبكة الواي فاي العامة للاتصال بالإنترنت وقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الوصول إلى الخادم أو عرض الملفات في محركات الأقراص خلال فترة العطلة، حيث يفضل الاتصال عبر خاصية VPN أو استخدام أي حل للاتصال الآمن.

5 اتخاذ الخطوات الاستباقية دائماً

شددت «سيسكو» على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية دائما وتعزيز التعليم المستمر للموظفين لدعم قدرتهم على التكيف مع التهديدات الجديدة، ومن المهم أن يبقى الموظفون متيقظين، فهناك أنواع لا حصر لها من الهجمات الإلكترونية، والتي تشمل التصيّد الاحتيالي.

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