31.8 مليار درهم سيولة 10 أسهم بنوك منذ مطلع 2023

المصدر: دبي- محمد عباس

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سجلت أسهم البنوك المدرجة في أسواق المال المحلية قفزات قوية، واجتذبت سيولة كبيرة منذ مطلع العام الجاري، وحتى آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضي.

وحصدت أسهم 10 بنوك مدرجة ضمن القطاع المالي في الأسواق سيولة تقدر بـ31.8 مليار درهم، توزعت بواقع 12.9 مليار درهم على 3 بنوك مدرجة في سوق دبي، و18.9 مليار درهم على 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي.

ووصلت السيولة الإجمالية في الأسواق إلى 250.5 مليار درهم من مطلع العام الجاري، منها 192.77 مليار درهم في سوق أبوظبي، و57.77 مليار درهم في سوق دبي، وتوزعت الكميات المتداولة من الأسهم 67.53 مليار سهم، بواقع 33.1 مليار سهم في أبوظبي، و34.4 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 3 ملايين صفقة.

سوق دبي

وفي سوق دبي، تصدر «مصرف عجمان» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة 103% مغلقاً عند مستوى 2.21 درهم، واستقطب خلال هذه الفترة سيولة بـ3.8 مليارات درهم على عدد 2.2 مليار سهم.

وجاء ثانياً سهم «الإمارات دبي الوطني» بصعوده 27.7% إلى مستوى 16.60 درهماً، وذلك عبر سيولة بـ4.9 مليارات درهم، بعدد 349.7 مليون سهم.

وجاء سهم «دبي الإسلامي» في المركز الثالث بارتفاعه 0.5% عند سعر 5.73 دراهم، واجتذب سيولة قدرها 4.2 مليارات درهم، من خلال التداول على 768.6 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» قائمة الأسهم الأكثر سيولة في سوق أبوظبي منذ مطلع العام بـ9.02 مليارات درهم مغلقاً عند مستوى 14.48 درهماً.

وصعد سهم «أبوظبي الإسلامي» 23.6% عند مستوى 11.26 درهماً، مستقطباً سيولة بـ5.07 مليارات درهم، على عدد 525.84 مليون سهم، وجاء «أبوظبي التجاري» في المركز الثالث من حيث السيولة بـ3.6 مليارات درهم من خلال التداول على 428.43 مليون سهم. وارتفع مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 18.5% جاذباً سيولة 429.8 مليون درهم على عدد 207.6 ملايين سهم، واستقطب البنك التجاري الدولي سيولة بـ302 مليون درهم، وسجل البنك العربي المتحد أعلى ارتفاع في قطاع البنوك بأبوظبي بنسبة 71.8% مستقطباً سيولة بـ222.9 مليون درهم، وصعد رأس الخيمة الوطني بنسبة 27.7% بسيولة 95.8 مليون درهم.

مكاسب أسبوعية

قفز مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع بنسبة 1.3% عند مستوى 4036.88 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.37% عند مستوى 9760.83 نقطة. وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 23 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.479 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.502 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، موزعة بواقع 2.818 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 683.87 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بلغت 8.1 مليارات درهم، منها 5.7 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.4 مليار درهم في سوق دبي، وتوزعت الكميات المتداولة من الأسهم 3 مليارات سهم، بواقع 1.62 مليار سهم في أبوظبي، و1.44 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 114314 صفقة. وعلى صعيد التحركات الأسبوعية لأسهم سوق دبي ارتفع في قطاع البنوك سهم «مصرف عجمان» 9.4% و«الإمارات دبي الوطني» 1.5% و«دبي الإسلامي» 1.4%. وفي سوق أبوظبي، ارتفع «أبوظبي الأول» 7.1% و«أبوظبي التجاري» 4.94% و«أبوظبي الإسلامي» 2.18%، و«الشارقة الإسلامي» 1.7%.

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