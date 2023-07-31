«الشارقة الإسلامي» يعزز حلوله المصرفية الذكية

المصدر: الشارقة - البيان

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‏أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق خدمات مصرفية رقمية جديدة ومرنة بواجهات تفاعلية محسنة تضمنت العديد من الميزات المهمة التي تم إضافتها إلى خدمات التطبيق الذكي وخدمات الأونلاين المصرفية، وذلك حرصاً منه على الارتقاء بتجربة العملاء الرقمية وتقديم أفضل الحلول المصرفية، ومواكبة منه للتطور التقني السريع ‏في مجال الأنظمة التقنية حول العالم، لا سيما المصرفية.

وتأتي الخطوة بعد مدة وجيزة من إطلاق المصرف لمنتجي الوديعة المرنة طويلة الأجل (Flexi)، والوديعة الثابتة (SIB MaxPlus)، اللذين تضمنا الكثير من المزايا المصرفية ‏المتعلقة ‏بتنويع خيارات الادخار، والحصول على عوائد مجزية وآمنة.

‏وقال وليد العمودي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بمصرف الشارقة الإسلامي: «يحرص المصرف بشكل مستمر على تطبيق أحدث الحلول المصرفية الرقمية حول العالم، ويركز بشكل أساسي على تجربة العملاء من أجل تقديم المناسب منها للعملاء الكرام، لا سيما المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمنسجمة مع اهتماماتهم المختلفة في مجالات الادخار والاستثمار وغيرها».

وأضاف: «إن أبرز ما يميز الحلول الجديدة التي تم إطلاقها سرعة وسهولة الحصول عليها من خلال خدمات مصرف الشارقة الإسلامي الرقمية عبر التطبيق الذكي SIB Digital، والخدمات عبر الأونلاين، وذلك دون الحاجة إلى زيارة فروع المصرف، مع توفير الجهد والوقت والمال، حيث نؤكد، ‏في ضوء مواكبة المستجدات المتجددة والمتسارعة للتقنيات المصرفية العالمية، مواصلة دراسة المزيد من الخيارات المتاحة بغية اعتماد المناسب منها في الفترة القليلة المقبلة، وذلك بما يعزز موقعه بوصفه مصرفاً إسلامياً رائداً، ويسلط الضوء على متانة أنظمته وحلوله المصرفية المختلفة والمرنة».

وتضمنت التحديثات التطويرية التي أضافها ‏مصرف الشارقة الإسلامي إلى خدمة التطبيق الذكي وخدمة الأونلاين المصرفية عدداً من الميزات الرئيسة التي توزعت على ثلاثة مجالات، حيث تضمن المجال الأول تقديم خدمات حساب الوديعة المرنة طويلة الأجل، وخدمات حساب الوديعة الثابتة، كما تضمن تسديد فواتير شركة عجمان للصرف الصحي، وتسجيل ضريبة القيمة المضافة للشركات، وإصدار الفواتير والدفع، وإخطارات العملاء المتعلقة بالتمويل التجاري، وغيرها.

من جانب آخر، تضمن المجال الثاني تحسين الواجهة التفاعلية للمستخدم وجعلها أكثر سهولة في الاستخدام، بينما شمل المجال الثالث تحسين الأداء، حيث يمكن في ضوء هذه الميزة الحصول على تصفح أكثر سلاسة وسرعة، إضافة إلى تحسن كبير في الاستجابة، أما المجال الأخير فتضمن إصلاحات أخرى بتحديث تطبيق SIB Digital.

ونجح مصرف الشارقة الإسلامي في تحقيق قفزات نوعية في التحول الرقمي مكنته من إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الذكية من خلال موقعه الإلكتروني ومن خلال تطبيقاته الذكية، واستبدل بأجهزة الصراف الآلي أحدث أسطول مزود بإمكانات الإيداع النقدي والشيكات والعديد من المميزات الحديثة.

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