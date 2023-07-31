«رواد» تبحث تعزيز دعم المشتريات الحكومية لأعضائها

المصدر: الشارقة - البيان

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زار وفد من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، لبحث سبل تطوير وتوسيع التعاون بين الجهتين بما يخدم رواد الأعمال الإماراتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دعم المشتريات الحكومية لأعضاء «رواد» والبرامج التدريبية.

وكان في استقبال الوفد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد عارف الشريف، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل، نائب مدير عام العمليات الشرطية، فيما ضم وفد «رواد» حمد علي عبدالله المحمود، مدير المؤسسة، وأمينة محمد، مدير إدارة التدريب والبحوث والفعاليات، ومروة هلابي، منسق أول فعاليات، وسيف المنصوري، إداري مشتريات.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات جليلة إلى المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الإمارات وتطلعات قيادتها الرشيدة، مشيداً بجهود «رواد» في دعم وتمكين الشباب المواطن وتقديم التسهيلات اللازمة له للانطلاق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال: إن مساهمة شرطة الشارقة بالنسبة الأكبر من المشتريات الحكومية من أعضاء مؤسسة «رواد»، يمثل تحفيزاً لهؤلاء الأعضاء للإبداع والابتكار، وتقديم منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة، وتطوير مستوى خدماتهم، بما يسهم في حماية هذه المشاريع ويمكنها من زيادة حضورها وتأثيرها في الاقتصاد، على المستويين المحلي والاتحادي.

وثمن حمد علي عبدالله المحمود، الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) وأعضائها، حيث تعد شرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية أكثر الجهات الحكومية من ناحية قيمة المشتريات من أعضاء مؤسسة «رواد»، والتي وصلت إلى نحو 969.408 دراهم العام الماضي، مضيفاً إن هذا الدعم يشجع رواد الأعمال المواطنين والمواطنات على دخول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمكنهم من الاستمرار في أعمالهم، وتطويرها، وتوسيعها، ويعود في الوقت ذاته بالنفع والفائدة على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأشار مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) إلى أن الدور الذي تقوم به شرطة الشارقة في تعزيز بيئة الأمن والسلامة في المجتمع، يزيد من القدرات التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال الاستثمار، وتشجع الأفراد لتأسيس مشاريعهم، إلى جانب التسهيلات الحكومية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تزيد من نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتجعل الاقتصاد الوطني أكثر تنوعاً وتكاملاً.

وخلال الزيارة قدم وفد مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) عرضاً لأبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة من 2005 إلى 2022، بما ذلك برامج التمويل والعضوية، والاستشارات والدراسات، والمشتريات الحكومية، والمبادرات، إلى جانب التعريف بأبرز الدورات والورش التدريبية، كما تناول أهمية علاقات التعاون بين «رواد» وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة، في تعزيز مساهمة مواطني الإمارة في الاقتصاد الوطني، وتأسيس المشاريع الريادية والمبتكرة في مختلف المجالات، بما يحقق الازدهار الذي يعود بالنفع على أفراد المجتمع كافة.

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