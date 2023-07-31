خدمات رقمية لإدارة أبراج «الكورنيش ريز يدنس» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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تطبق شركة «الإمارات العقارية» الشركة المتخصصة في مجالات التطوير العقاري، في عجمان أحدث الأنظمة الرقمية لإدارة 7 أبراج سكنية بمجمع «الكورنيش ريز يدنس» في الإمارة والذي يضم 1592 شقة سكنية كما تضم الأبراج ما بين 27 و39 طابقاً، وبها 21 مصعداً، ووجود فريق عمل من مهندسين وإداريين وعمال، حيث يعمل الفريق على مدار 24 ساعة من أجل راحة السكان وتوفير الخدمات الخاصة بالمرافق ومتابعة الصيانة وعدد من الشركات تعمل وفق البرنامج الرقمي المخصص لأعمال الصيانة والمتابعة الرامية للحفاظ على البناء والأمن والسلامة.

وأكدت حنان جنحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» على اهتمام وحرص الشركة توظيف التقنية الحديثة الرقمية في سبيل تعزيز وتطوير خدمتها في مجالات إدارة المرافق من أجل استدامة مشاريع البناء وتطبيق نظام الجودة في الخدمات، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بإدارة عدد7 أبراج سكنية في مجمع «الكورنيش ريز يدنس» من خلال وجود فريق عمل يقدم الخدمات الفنية والإدارية على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أن الأبراج، الأول والثاني والسابع يضم 39 طابقاً، والبرجين الثالث والرابع 33 طابقاً، بينما البرجان الخامس والسادس 27 طابقاً، وجميع الأبراج بها مناطق ومرافق خدمية لراحة السكان ومواقف للسيارات.

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