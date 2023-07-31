142 مليون درهم قيمة البضائع التجارية عبر نظام «التير» بجمارك دبي

المصدر: دبي – البيان

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بلغ عدد معاملات نظام دفتر النقل البري «التير»، التي نفذتها جمارك دبي، 214 معاملة جمركية، وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع في هذه المعاملات 142.2 مليون درهم، وأنجزت جمارك دبي تخليص أول شحنة بنظام دفتر «التير» وذلك في سبتمبر عام 2020.

وقال بيان للدائرة: إنه انطلاقاً من الحرص على تيسير حركة التجارة لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات تدعم جمارك دبي نظام دفتر النقل البري «التير»، الذي يسمح بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من الدولة إلى دول الوجهة النهائية عبر الطرق البرية دون الحاجة إلى التفتيش عبر المنافذ الحدودية، حيث وقعت جمارك دبي اتفاقية الضمان لتطبيق نظام «دفتر التير» ونادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة في عام 2014، وتم تفعيل النظام في عام 2017، حيث أصبحت الهيئة الاتحادية للجمارك هي الجهة المختصة باعتماد شهادات المركبات والحاويات بنقل البضائع بموجب «دفتر التير».

وأصدرت جمارك دبي السياسة الجمركية رقم (52/2021) حول تطبيق نظام دفتر النقل البري الدولي «التير»، وحددت هذه السياسة المراكز الجمركية التي تتولى تطبيق النظام، وهي تشمل كل المراكز التابعة لإدارة مراكز الشحن الجوي وإدارتي المراكز الجمركية البرية والبحرية، كما حددت السياسة الجمركية رقم (52/2021) شروط وأحكام «دفتر التير»، وإجراءات نقل البضائع بموجب هذا الدفتر.

لتطبيق نظام «دفتر التير» تتعاون جمارك دبي مع الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية وشركات النقل والشحن المحلية والدولية ونادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، وهي الجهة التي تمثل الاتحاد الدولي للنقل الدولي (IRU)، وتتولى الإشراف على تطبيق القوانين والقواعد الصادرة عنه في دولة الإمارات.

ويعزز تطبيق نظام «دفتر التير» النمو المستدام في تجارة دبي الخارجية من خلال اختصار الوقت وتقليل الكلفة في العمليات التجارية التي تنجز عبر هذا النظام، ما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على زيادة إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات إلى 25.6 تريليون درهم خلال عشر سنوات، حيث تتكامل التسهيلات المقدمة في نظام التير مع كل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي للمتعاملين من أجل تعزيز قدرتهم على زيادة العائد من عملياتهم التجارية، في ظل توسع الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والعديد من دول العالم، التي تعد من الأسواق التجارية الرئيسة في التجارة العالمية، حيث يسهم تسهيل حركة التجارة المنقولة براً في دعم المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي بوصفها مركزاً دولياً وإقليمياً للتجارة العالمية.

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