«العالمية للمناطق الحرة» توقع اتفاقية مع «أدرياتكا بوليا» الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت المنظمة العالمية للمناطق الحرة اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية المتخصصة أدرياتكا بوليا الإيطالية، وذلك لاستضافة المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بدورته العاشرة في مدينة باري خلال الفترة بين 19 و21 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الإيطالية روما للإعلان عن الاتفاقية، بحضور الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، والمهندس مانليو غواداغولو المفوض فوق العادة للمنطقة الاقتصادية المتخصصة أدرياتكا بوليا، ونائب وزير العدل الإيطالي السيناتور فرانشيسكو باولو سيستو، ومارسيلو جيماتو وكيل وزارة الصحة الإيطالية.



ومن المقرر أن تنعقد الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بالتزامن مع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) التي ستقام في منطقة بوليا خلال الفترة ذاتها، حيث يعتبر المعرض والمؤتمر واحداً من أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال التنمية الاقتصادية وعمليات المناطق الحرة كونه يجمع أبرز الأطراف المعنية والخبراء الدوليين وقادة القطاع ليشكل منصة متميزة للحوار والتعاون وتبادل الأفكار المبتكرة التي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة الدولية.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: «سيكون المؤتمر الدولي والمعرض السنوي للمناطق الحرة 2024 محطة فارقة في مسيرة تطور المناطق الحرة، لذلك يسعدنا التعاون مع المنطقة الاقتصادية المتخصصة أدرياتكا بوليا الإيطالية والحكومة الإيطالية لبلورة ملامح مستقبل التجارة والنمو الاقتصادي على مستوى العالم».



وأضاف: «تدعم المنظمة العالمية للمناطق الحرة الفرصة الاستثنائية التي سيقدمها المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة لإيطاليا، وخصوصاً مع توحيد ثماني مناطق اقتصادية خاصة في جنوب إيطاليا تحت مظلة واحدة، وتوسيع نطاقها لتصل إلى كامل الجنوب الإيطالي، وبالتالي تحويل تلك المنطقة إلى محركٍ يدفع النمو الاقتصادي ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية».



وتابع: «يتمحور التزامنا في المنظمة العالمية للمناطق الحرة حول تشكيل ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية وتقديم القيمة من خلال السياسات العامة والداعمة للمنظومة بشكلٍ عام. ويعزز المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة للمناطق الحرة من موقعنا كمنصة رائدة تجمع رواد قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة سنوياً لتبادل الأفكار وتعزيز أواصر التعاون واستقطاب الفرص الاستثمارية».



وستتناول الفعالية مجموعة من المواضيع التي تشكل ملامح مستقبل المناطق الحرة العالمية، بما في ذلك التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك في إطار التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة. كما ستستكشف الفرص المتاحة في الاقتصاد الأزرق وإدارة أصول البنية التحتية، وستسلط الضوء على المناطق الاقتصادية الخاصة بوصفها مناطق متخصصة لسلاسل الإنتاج وتمكين الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل السياحة والأدوية والرعاية الصحية.



جدير بالذكر أن الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة الإيطالية لملف ترشيح المنطقة الاقتصادية المتخصصة أدرياتكا بوليا ساهم بشكلٍ كبير في الفوز باستضافة الفعالية، حيث جرى الإعلان عن فوز الملف ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة الذي أقيم بإمارة دبي في شهر مايو الماضي. إذ يعتبر المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة فرصة متميزة لإيطاليا لاستعراض المنطقة الاقتصادية المتخصصة لجنوب إيطاليا، بما يسهم في جذب الاستثمارات من الأطراف الدولية والنمو الاقتصادي للمنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز