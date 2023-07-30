10 مليارات استثمارات «رأس الخيمة العقارية» في الواجهة البحرية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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أكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية،أنه من المقرر إطلاق مشاريع سكنية جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، والإعلان عن 3 فنادق أخرى، وتضم المشاريع الجديدة شققاً سكنية وفيلات ذات علامة عالمية فاخرة سيتم بناؤها في ميناء العرب، حيث تبلغ تكلفة استثمارات مشاريع الشركة 10 مليارات درهم على الواجهة البحرية لإمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن جميع الوحدات السكنية تتمتع بخاصية التملك الحر للمستثمر بـ 100 %، حيث نتطلع دائماً إلى مواصلة تعزيز محفظة استثماراتنا وشراكتنا من خلال التعاون مع الشركات التي تعتمد رؤيتنا ذاتها لتحقيق طموحات إمارة رأس الخيمة في أن تكون وجهة عالمية المستوى للسياحة وتجارب نمط الحياة، وتعد المساكن ذات العلامات العالمية فرصة استثمارية رائعة، لدورها في توفير قيمة أكبر عند إعادة بيعها، كما أنها تتميز بإمكانية تحقيق عائدات استثمارية بوصفها مشروع إيجار مُداراً.

وأشار مهتدي إلى تزايد الاهتمام بقطاع العقارات في الإمارة بشكل ملحوظ، قائلاً: تعمل الشركة على تعزيز مكانتها بتقديم عقارات فاخرة بأسعار مناسبة، تتميز بإطلالاتها الخلابة بين الجبال وبمحاذاة الشاطئ، حيث يعد قطاع العقارات مساهماً رئيساً في اقتصاد الدولة، ودوره المحوري في أجندة رؤية رأس الخيمة 2030، والمساهمة بفاعلية في تنفيذ استراتيجية توسيع قطاع الضيافة والعروض السكنية في رأس الخيمة؛ ما يعزز مكانتها وجهة مميزة للسياحة وتجارب نمط الحياة التي تضاهي أفضل الوجهات في العالم.

وقال سامح مهتدي لـ«البيان»: «إن رأس الخيمة العقارية تعمل على تحقيق هدف الإمارة في بناء اقتصاد ومجتمع مستدامين، ورعاية الأنشطة المجتمعية في ميناء العرب، بوصفها وجهة مفضلة للحياة الحضرية على الواجهة المائية، وتقديم تجارب الرفاهية للسكان على المدى الطويل، تماشياً مع استراتيجيات رأس الخيمة لاستقطاب السياح».

وأضاف: تشتهر رأس الخيمة العقارية بالمشاريع السكنية الضخمة والمتعددة الاستخدامات في جزيرة الحياة وجزيرة الراحة في إطار خطة التطوير الرئيسة بمنطقة ميناء العرب، حيث أعلنت الشركة عن 3 مشاريع عقارية جديدة تضم 900 وحدة سكنية، ويبلغ حجم الاستثمارات العقارية لهذا العام نحو 3 مليارات درهم حتى الآن.

وأوضح مهتدي أن الشركة وقعت اتفاقية لتطوير أول مشروع من المساكن الفاخرة على الواجهة البحرية لجزيرة الحياة في ميناء العرب، بالشراكة مع إلينغتون العقارية، كما أطلقت الشركة المرحلة الثانية من فلل ماربيا، وتضم 89 فيلا ومنازل فاخرة مزودة بخدمات ووسائل راحة استثنائية، كما أطلقنا مشروع باي فيوز ريزيدنسز، على الواجهة البحرية المكون من برجين، الذي تم بيع جميع وحداته؛ ما يعكس الاهتمام الكبير بسوق العقارات والمساكن الفاخرة في رأس الخيمة.

نمو الإيرادات

وكشف مهتدي عن نمو الإيرادات بـ 141 % خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل الطلب المتزايد من العملاء على المشاريع الجديدة للشركة في أبوظبي ورأس الخيمة، إلى جانب تسليم العديد من المشاريع السكنية. وتأثرت المبيعات بمستويات الطلب العالية من المستخدمين النهائيين المحليين والمستثمرين الدوليين، كما أضافت أصول الضيافة الخاصة بالشركة قيمة كبيرة لمصادر العوائد، وعززت الميزانية العمومية للشركة.

وأضاف: أسهم أداؤنا القوي خلال الربع الأول من العام الجاري في تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من النمو التحولي والمستدام في أعمالنا المتنوعة، ونتوقع زيادة كبيرة في الأرباح هذا العام مع إطلاق العديد من المشاريع خلال العام المقبل، حيث نجحنا في تحقيق طموحاتنا الاستراتيجية ونمو الأرباح للعام الجاري، بفضل محفظة أعمالنا المتنوعة ونموذجنا التشغيلي الجديد والأساسات القوية للميزانية العمومية، إلى جانب امتلاك رأس مال كبير.

مشاريع مستدامة

وأكد مهتدي أن حماية البيئة الطبيعية في رأس الخيمة والمحافظة عليها وتعزيزها تعد أولوية قصوى بالنسبة لنا، كما تؤدي مشاريعنا دوراً فعالاً في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، ورؤية نحن الإمارات 2031، التي تنسجم مع الاستراتيجية الحكومية لمدة 10 سنوات لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار المستدام في دولة الإمارات، ونحرص دوماً على قياس تأثيرنا البيئي واستكشاف طرق جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وكشف مهتدي أن أصول الضيافة الخاصة بالشركة أضافت قيمة كبيرة لمصادر العوائد، وعززت الميزانية العمومية، ورسخت مكانة ميناء العرب باعتباره وجهة مميزة لتجارب نمط الحياة في إمارة رأس الخيمة، وتسير أعمال البناء في منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب وفق الجدول الزمني المحدد، ويعد المنتجع الثاني من فئة 5 نجوم في ميناء العرب، ويضم فيلات عائمة مصممة على الطراز المالديفي، ومن المقرر افتتاحه نهاية العام الجاري، وتستعد الشركة للإعلان عن ثلاثة فنادق أخرى.

وافتتحت رأس الخيمة العقارية خلال العام الماضي منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب الفاخر من فئة 5 نجوم، المؤلف من 351 وحدة، حيث يواصل تحقيق نسبة إشغال عالية وتسجيل أداء مالي قوي. وكما ذكرنا سابقاً، نعتزم افتتاح فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب الفاخر، الذي يتكون من 274 غرفة خلال العام الجاري.

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