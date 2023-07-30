مبادرة تعزز موانئ الإمارات صديقة للبيئة

المصدر: دبي- البيان

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شهدت دبي، أمس، توقيع اتفاقية لتطوير أدوات النقل الكهربائي في موانئ الإمارات بمنافذ خضراء ذاتية الاستدامة، بمبادرة بين شركتي «تروت سوليوشنز» الإماراتية و«سي فور في C4V» الأمريكية، وستكون هذه المبادرة خطوة كبيرة تدعم رؤية الإمارات المستقبلية نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع جوانب النقل، وإدراكاً للحاجة الملحة للتوافق مع الأهداف العالمية لخفض انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة.

ويهدف التعاون إلى تطوير حلول شاملة في موانئ الإمارات الرئيسية، تشمل خيارات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التخزين عبر مصانع جيجا فاكتوريس التي من شأنها تحسين استهلاك الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز اعتماد البنية التحتية للطاقة المتجددة في الموانئ في جميع أنحاء العالم.

وسيشمل التعاون تنفيذ الأنظمة الموفرة للطاقة، وتقنيات خلايا أيونات الليثيوم المتقدمة، وكهرباء معدات الموانئ، وتكامل الشبكة الذكية، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمد والجزر، وكهربة خدمات الدعم البحري مثل القاطرات والسفن وإمدادات الشاطئ للسفن وما إلى ذلك.

تلتزم كلتا الشركتين بالعمل عن كثب مع المكاتب الحكومية وسلطات الموانئ ومشغلي المحطات والشركات المصنعة للمعدات الأصلية لتسريع تبني الموانئ الخضراء، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر خضرة. وقال كولديب جوبتا، رئيس (الشراكات الاستراتيجية) في شركة «سي فور في» الأمريكية: «إنها خطوة كبيرة إلى الأمام في قطاع الطاقة الخضراء.

تدعم الموانئ البحرية 80 % من التجارة العالمية، ويجب أن يسعى النقل البحري ليكون أكثر خضرة ويدعمه بنية تحتية مستدامة ذاتياً. من خلال التعاون مع شركة تروت سوليوشنز، يمكننا تنفيذ تقنية تصنيع خلايا أيونات الليثيوم المتقدمة التي توفر حلول تخزين الطاقة في الموانئ لدعم العمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

وقال محمد رضوان علي، المدير الإداري في شركة تروت سوليوشنز: «نحن متحمسون لتفعيل اتفاقية الشراكة لتعزيز هذا التحول الإيجابي في صناعة الموانئ. من خلال جهودنا المشتركة، نهدف إلى إنشاء موانئ مستدامة تعمل كمنارات للمسؤولية البيئية، مع دفع النمو الاقتصادي والابتكار».

وأشار إلى أن تروت جلوبال، استفادت من خبرتها الواسعة في عمليات الموانئ لتعزيز كفاءة واستدامة الموانئ على مستوى العالم، حيث نشطت في العديد من الموانئ التي تملكها وتشغلها مجموعة إيه بي مولر ميرسك، وميناء دبي العالمي، وميناء هاتشيسون، ومحطات أبوظبي، ومحطات الفجيرة، وميناء صلالة، وميناء صحار، جواهر لال نهرو بورت ترست.

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