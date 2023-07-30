دراسة ترصد الممارسات الاحتيالية في عالم المدفوعات

المصدر: دبي - البيان

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أجرت وكالة «جافلين للاستراتيجية والبحوث» Javelin Strategy & Research بالتعاون مع «ساس» الشركة المتخصصة في مجال التحليلات، دراسة ركزت فيها على الممارسات الاحتيالية في عالم المدفوعات بعنوان «توجهات الاحتيال الرقمي العالمية: تقييم الماضي والحاضر والمستقبل»، ليتم بها اكتشاف مناخ الاحتيال في 12 دولة، ولتقدم في ضوئها عدة توصيات لمواجهة هذا التحدي الخطر.

وقالت غروزدانا ماريك، رئيسة المعلومات الأمنية والاحتيال الإقليمي، لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في شركة «ساس»: «حينما ننظر إلى السنوات الخمس عشرة الماضية، يمكن الخروج بنتيجة مفادها أن الجرائم المالية والاحتيال لم تختفِ بل تطورت كثيراً، ما أدى إلى تغيير الأساليب والقنوات والطرائق.

وقدّم التقرير عدة توصيات تم تسليط الضوء عليها لمكافحة الاحتيال في العصر الرقمي، ومن أبرزها أهمية المصادقة متعددة العوامل والتنبيهات المستندة إلى الحسابات كإجراءات ضرورية لا بدّ من تطبيقها. وشدد التقرير أيضاً على ضرورة دمج حلول المراقبة في منصة واحدة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقالت كريستا تيدر، رئيسة قسم المدفوعات في وكالة «جافلين للاستراتيجية والبحوث»: «لمساعدة شركات الخدمات المالية على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة تغطي جميع القطاعات، يتعين عليها القيام بعمليات النشر الدقيق لنماذج التعلم الآلي والقياسات الحيوية والأدوات السياقية والتكميلية.

ويجب أيضاً أن تعمل الحلول مع بعضها بعضاً، وأن يتم توفير الدعم لها من تدفقات البيانات المشتركة، كطريقة مثالية لمكافحة الأدوات والاستراتيجيات المعقدة التي يقبل المجرمون السيبرانيون على استخدامها بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم».

وقال ستو برادلي، نائب الرئيس الأول لمعلومات الاحتيال والأمن في «ساس»: «لقد تعرض المستهلكون الأمريكيون وحدهم إلى خسارات فادحة بلغ حجمها 8.8 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في العام الماضي، وكان هذا الرقم قفزة تجاوزت نسبتها 30% مقارنة بمستويات سنة 2021 إلى سنة 2022، وفق البيانات الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية.

وتعد ثقة المستهلك بنظام الدفع الرقمي العالمي الذي يتسع باستمرار أمراً حتمياً، وتستند هذه الثقة إلى الشركات التي تستخدم تقنيات مصادقة العملاء المتقدمة ومكافحة الاحتيال بشكل فعال، ومن ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، لاكتشاف ومنع الاحتيال عبر مختلف القنوات».

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