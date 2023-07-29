مساحة زراعات الأرز في الهند ترتفع إلى 23.8 مليون هكتار

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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ارتفعت مساحة زراعات الأرز في الهند إلى 23.8 مليون هكتار (الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع) هذا العام حتى أول من أمس الجمعة الموافق 28 يوليو، مقارنة بـ 23.3 مليون هكتار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب ما أوردته وزارة الزراعة الهندية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أن المساحة المزروعة بالبقوليات انخفضت إلى 9.7 ملايين هكتار، من 10.9 ملايين هكتار.

واستقرت مساحة زراعات الذرة دون تغيير عند 6.9 ملايين هكتار، في حين زادت مساحات النباتات الزيتية إلى 17.1 مليون هكتار، مقابل 16.8 مليون هكتار.

وانخفضت مساحة زراعات الفول السوداني من 3.9 ملايين هكتار العام الماضي إلى 3.8 ملايين هكتار هذا العام.

أما المساحات المنزرعة بفول الصويا فقد زادت إلى 12 مليون هكتار، مقابل 11.6 مليون هكتار العام الماضي، وقصب السكر إلى 5.6 ملايين هكتار، مقابل 5.3 ملايين هكتار.

وبلغت المساحة المزروعة بالقطن حوالي 11.7 مليون هكتار، مقابل 11.8 مليون هكتار العام الماضي.



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