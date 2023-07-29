17.7 مليون ليلة قضاها 7.3 مليون زائر في فنادق دبي خلال أول 5 أشهر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن إجمالي عدد الليالي الفندقية التي قضاها 7.39 مليون زائر في دبي وصل إلى 17.7 مليون ليلة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 19.7% في عدد الزوار و 12% في عدد الليالي.

الغرف الفندقية.



وكشفت البيانات أن حجم السعة الفندقية في الإمارة وصل إلى 148.7 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 812 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 6% في عدد الغرف الفندقية و 5% في عدد الفنادق مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث استحوذت فنادق 5 نجوم على 34% من إجمالي عدد الغرف بـ 51.2 ألف غرفة ضمن 155 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 190 فندقاً تضم 42.6 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 274 فندقاً تضم نحو 29.3 ألف غرفة فندقية، فيما بلغ عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة 111 منشأة تضم 12.52 ألف شقة بينما بغ عدد منشات الشقق الفندقية الفاخرة 82 منشاة تضم 12.9 ألف شقة.



ووفقاً للبيانات، بلغ متوسط العائد للغرفة الفندقية 448 درهماً، فيما وصب متوسط السعر 563 درهما ، ووصل متوسط الإشغال العام إلى 78%، مقابل 76% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

الاسواق

وأظهرت بيانات الدائرة أن الإمارة استقبلت أكثر من 7.39 مليون سائح دولي، خلال اول 5 أشهر من العام الجاري، وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال هذه الفترة، مسجلة أكثر من مليون زائر، تلتها روسيا بنحو 554 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة نحو 488 ألف زائر، لتأتي بعدها في المركز الرابع المملكة السعودية بنحو 442 ألف زائر ثم عمان 425 ألف زائر.



وسجلت ألمانيا نحو 308 ألف زائر في المركز السادس، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز السابع بنحو 303 ألاف زائر، والصين في المركز الثامن بنحو 203 ألف زائر وبنمو وهي الاكثر نموا لين مختلف الاسواق بنسبة 25% . وجاءت اسرائيل في المركز الناسع 183 ألف زائر ثم ايران 167 ألف زائر الى دبي خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

مناطق

وعلى صعيد المناطق الجغرافية، أظهرت الإحصاءات أن أوروبا الغربية استحوذت على 21% من إجمالي الزوار القادمين إلى دبي، فيما منطقة جنوب اسيا على 17% ، بلغت حصة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 15%، ثم منطقة دول منطقة التعاون الخليجي 14% و منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصة 13%، ومنطقة شمال وجنوب شرق اسيا 7% و الامريكتين 7% ثم افريقيا 4% واستراليا 2%.

الاشغال

ووصل متوسط معدل اشغال الفنادق والشقق الفندقية خلال ماييو الى 78% مقارنة مع 76% خلال نفس الفترة من العام الماضي ، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 85%، مقابل 84% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق من فئة 4 نجوم التي حققت متوس اشغال بلغ 81% ثم الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم بنسبة 79%، فيما حققت الفنادق من فئة 5 نجوم معدلات إشغال بلغت 73%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز