انتخاب 5 أعضاء في الإدارة الجديدة لمعهد «حوكمة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد حوكمة عن تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد للفترة بين 2023 - 2026. وتدل هذه الخطوة الاستراتيجية على التزام «حوكمة» بتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة للشركات في المنطقة.

وتم تعيين الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، والدكتورة مريم السويدي، وعلياء الزرعوني، وفيليب أرمسترونج، ومحمد صالح الشيخ أعضاء في مجلس الإدارة.

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة»: «يسعدنا الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، الذين يعززون تبادل المعرفة والخبرات وتنوع الفكر داخل مؤسستنا». وأضاف: «نحن نتطلع إلى الاستفادة من خبراتهم، حيث نسعى جاهدين لدفع وتطوير الحوكمة الرشيدة في جميع أنحاء المنطقة، وتنمية الأعمال المستدامة، والقادة المميزين، واقتصاد أكثر ازدهاراً».

وتقديراً للمساهمات القيمة لأعضاء مجلس الإدارة السابقين، أعرب الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد «حوكمة»، عن امتنانه للشيخ حسين البناوي، الذي عمل في مجلس الإدارة لأربع دورات، مؤكداً أن مساهمته الكبيرة في زيادة الوعي بحوكمة الشركات موضع تقدير كبير، ونتمنى له في معهد «حوكمة» كل التوفيق في المستقبل. وسيتعاون أعضاء مجلس إدارة «حوكمة» من أجل تطوير مبادرات وبرامج ومشاريع بحثية مبتكرة تعالج التحديات التي تواجهها المنظمات في المنطقة.

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