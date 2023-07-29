597 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» النصفية بزيادة 831 %

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات البناء، والتابعة للشركة العالمية القابضة، أمس، عن زيادة استثنائية في صافي أرباح النصف الأول من عام 2023 بنسبة 831% على أساس سنوي.

وبلغ صافي أرباح الشركة للنصف الأول 597 مليون درهم، مقابل 64 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال مطر اليبهوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: «سعداء بنتائجنا الممتازة للنصف الأول من عام 2023، حيث تمكّنا من الحفاظ على النمو بما يتماشى مع السوق، وقد آتت استراتيجيتنا المركزة في السوق ثمارها، مما سمح لنا بتحقيق أداء رائع مع إدارة التكاليف بفاعلية، ومن دواعي السرور أن نرى أن جهودنا ترجمت إلى نمو مستمر لحصتنا في السوق خلال هذا الربع».

وخلال الربع الثاني من هذا العام، حققت مجموعة ستاليونز الإمارات إنجازاً مهماً مع الكشف عن «سنشري فليج»، وهو مشروع مشترك يستعد لتطوير وإدارة أماكن إقامة الموظفين لقوة عاملة كبيرة تضم أكثر من 5000 فرد في جزيرة الريم بأبوظبي، ويهدف هذا المشروع الطموح والذي تبلغ قيمته 320 مليون درهم، إلى تلبية متطلبات الإسكان المتنوعة للموظفين في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والضيافة وغيرها بشكل شامل.

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات: «وسط التوسع المستمر في الإيرادات والإدارة الدقيقة للتكاليف، يسعدنا التعزيز الكبير في أرباحنا النهائية، ونظراً لأننا نسعى باستمرار لزيادة توسعنا في السوق، بمساعدة إدارة مشاريع عالية الجودة وشبكة موسعة كذلك التزامنا الراسخ في السعي لتحقيق وإدامة الربحية، والذي بدوره أدى تحقيق زيادة الأرباح ثمانية أضعاف». وارتفع إجمالي أصول «أي إس جي» بنسبة بلغت 93% مقارنة بديسمبر 2022، حيث بلغت ذروتها في نهاية النصف الأول 2023 بقيمة ملحوظة بلغت 2.2 مليار درهم، وبنمو كبير بنسبة 81% على أساس سنوي.

ويتماشى أداء مجموعة ستاليونز الإمارات مع التحسينات التي تستهدفها الشركة، واستغلال الآفاق الواعدة لسوق البناء في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 49.40 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يستحق الثناء بنسبة 4.85% خلال فترة التوقعات «2023 – 2028»، وتبلغ القيمة التقديرية الحالية للسوق 38.99 مليار دولار في عام 2023.

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