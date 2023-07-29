«فونيكس» تناقش طرح أسهمها في الإمارات

المصدر: أبوظبي - بلومبرغ

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تناقش شركة «فونيكس تكنولوجي»، المتخصصة في بيع أجهزة تعدين العملات المشفرة بالتجزئة ومقرها الإمارات، طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي بالدولة، وفقاً لمصادر.

وتدرس «فونيكس»، التي تعمل على تطوير واحدة من أكبر منشآت تعدين العملات المشفرة في الشرق الأوسط، إدراج أسهمها بأبوظبي في أقرب وقت هذا العام، وفقاً لمصدر رفض الكشف عن هويته. وقالت المصادر إن المناقشات لا تزال جارية، كما أن تفاصيل الطرح مثل جدوله الزمني وحجمه لم تُحسم بعد، ولم يستجب ممثل الشركة لطلبات التعليق. وتحرص الإمارات، وخاصة دبي، على إبراز مكانتها وجهة رئيسة لقطاع التشفير من خلال تطبيق سياسات صديقة للقطاع، لكن مع تشديد اللوائح القضائية ذات الصلة. وساعد ذلك الدولة على جذب شركات مثل «بينانس هولدينغز» و«أو كيه إكس» و«باي بيت».

وتأسست «فونيكس تكنولوجي» عام 2015، ولديها عمليات تفوق سعتها 700 ميغاواط تمتد من الولايات المتحدة إلى كندا وأوروبا والشرق الأوسط، وفقاً لموقعها على الإنترنت. كما تطور الشركة حالياً منشأة لأجهزة تعدين العملات المشفرة بقيمة ملياري دولار في الإمارات، وتوفر المعدات اللازمة وحلول الاستضافة لجميع الأصول المتصلة بقطاع التعدين.

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