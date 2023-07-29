1.3 % ارتفاع مؤشر سوق دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز مؤشر سوق دبي بـ1.3% في أسبوع، بدعم أسهم البنوك بعد إعلان نتائجها القوية للنصف الأول من العام الجاري. وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعات مؤشرات القطاعات بـ5.8%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية 3.33%، والمالية 1.9%، والصناعة 1.6%، والعقار 1.22%. وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 23 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.47 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.5 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.81 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و683.87 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وخلال الأسبوع، صعدت أسهم الخليج للملاحة 17.2%، ومصرف عجمان 9.5%، وتعليم القابضة 5.5%، وبنك السلام - البحرين 5%، والإمارات للمرطبات 3.25%، وزاد تبريد 3%، وديار للتطوير 2.7%، ودبي التجاري 2.4%.

واستحوذ «دبي الإسلامي» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بأكثر من 319 مليون درهم خلال أسبوع، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 293.27 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» بسيولة 283.4 مليون درهم، و«إعمار العقارية» بسيولة 255.15 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، تصدر الأسهم الرابحة خلال الأسبوع أبوظبي الوطنية لمواد البناء 51.7%، وبنك رأس الخيمة الوطني 28.2%، ورأس الخيمة العقارية 23.8%، وبنك أم القيوين 16.6%، وزاد أبوظبي الوطنية للتكافل 15.5%، ومنازل 8.7%، وأبوظبي الأول 7.1%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 7%، وفيرتيغلوب 5.2%، وأبوظبي التجاري 4.9%، وأدنوك للإمداد 4.86%، والجرافات البحرية 3%.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال أسبوع بأكثر من 1.05 مليار درهم مغلقاً عند سعر 395.1 درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 567.5 مليون درهم، ثم «فيرتيغلوب» بسيولة جاوزت 383.6 مليون درهم.

جلسة الجمعة

وعلى مستوى أداء الأسواق أمس، واصل مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه، مرتفعاً بـ 0.19% إلى مستوى 4036.88 نقطة.

وقاد سهما «شعاع كابيتال» و«مصرف عجمان» مكاسب 20 شركة بسوق دبي، وارتفعا 4% و3.2% على التوالي، في حين استحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على سيولة جاوزت 35 مليون درهم، بـ12.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 308.3 ملايين درهم.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «الإمارات للمرطبات» بنحو 9 ملايين سهم بسعر 4.05 دراهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت 36.6 مليون درهم.

وخلال التداولات، ارتفعت أسهم وطنية إنترناشيونال القابضة 2%، وسلامة 1.94%، والخليج للملاحة 1.5%. وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم فودكو الوطنية 14.8%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.7%، والبنك العربي المتحد 12.3%، والصير للمعدات 6.5%، وبنك رأس الخيمة الوطني 6%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز