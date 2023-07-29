«أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي» يعلن الفائزين في مسابقة تحدي الطلاب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بالشراكة مع معهد «سويفت»، وبرعاية من شركة مبادلة للاستثمار، أسماء الفائزين في مسابقة تحدي الطلاب الأولى في الإمارات.

شهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلاب جامعات الإمارات وركزت في دورتها الأولى على الدور المحوري للقطاع المالي في دعم الجهود الوطنية والاقتصادية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

تهدف «مسابقة تحدي الطلاب» في دولة الإمارات إلى مخاطبة تطلعات وعقول الجيل القادم من قادة الفكر ورواد الأعمال، عبر تشجيعهم على تقديم أفكار جديدة وبنّاءة لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المالي والمجتمع بشكل عام.

وقد ركزت المسابقة على طرح المقاربات المثلى لدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإعلان 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، ومواكبة المسائل التي سيناقشها مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين «كوب28»، الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

وقد نجح فريق طلاب جامعة نيويورك أبوظبي، الذي ضم كلاً من: نيرفانا أمجد، وإيمان علي، وأحمد حجازي، وعبدالله أحمد، في الفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة تحدي الطلاب 2023، حيث تمكن هذا الفريق من الحصول على تقدير لجنة التحكيم، التي ضمت نخبة من الخبراء في القطاع المالي، بفضل نجاحهم في تقديم أفكار مبتكرة حول كيفية تأمين وجمع رؤوس الأموال لدعم جهود تحول الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر.

وحصلت الطالبة رضا موبين، من جامعة أبوظبي، على المرتبة الثانية، بينما نالت الطالبة نرمين المرزوقي، من جامعة زايد، المرتبة الثالثة.

تم اختيار الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى من ضمن قائمة مرشحين ضمت خمس مجموعات قدمت عروضها ومقترحاتها خلال الدورة الثانية من «سلسلة الأبحاث»، التي نظمها مركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في 12 يوليو 2023، حيث تمت مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالاستدامة ودور القطاع المالي. وقد نال الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى شهادات تقدير وجوائز مالية.

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