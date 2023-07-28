مبيعات «نستله» تتجاوز 46.3 مليار فرنك سويسري في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت نستله ارتفاع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 1.6% إلى 46.3 مليار فرنك سويسري في النصف الأول من عام 2023، محققة نمواً عضوياً واسع النطاق شمل معظم المناطق الجغرافية والفئات.



وبلغ النمو العضوي 8.7%، بينما ارتفع معدل التسعير إلى 9.5%، وسجل معدل النمو الداخلي الفعلي 0.8%-.



كما انخفضت أسعار الصرف الأجنبي بنسبة 6.7%، وكان لصافي عمليات الاستحواذ تأثير سلبي بنسبة 0.4%، وبلغ هامش الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية 17.1%، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس وفقاً للنتائج المعلنة، و30 نقطة أساس بالعملة الثابتة، بينما ارتفع هامش الأرباح التجارية التشغيلية إلى 120 نقطة أساس إلى 15.9%، ما يعكس البنود غير المتكررة في العام السابق.



وارتفعت الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 11.1% بالعملة الثابتة، محققة زيادة بنسبة 4.1% حسب النتائج المعلنة، لتصل إلى 2.43 فرنك سويسري، بينما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 10.6% إلى 2.13 فرنك سويسري وفقاً للنتائج المعلنة.



وحقق التدفق النقدي الحر زيادة بمقدار 1.9 مليار فرنك سويسري إلى 3.4 مليارات فرنك سويسري، ما يعكس بشكل أساسي الانخفاض في مستويات المخزون.



أما على صعيد القنوات، فحافظت مبيعات التجزئة على نمو عضوي قوي بنسبة 8%. وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 13.5%، لتصل إلى 16.7% من إجمالي مبيعات المجموعة. وسجل النمو العضوي لقنوات مبيعات منتجات الاستهلاك خارج المنزل 17.1%.



وارتفعت الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية بنسبة 2.9%، لتصل إلى 7.9 مليارات فرنك سويسري. وبلغ هامش الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية 17.1%، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس وفقاً للنتائج المعلنة، و30 نقطة أساس بالعملة الثابتة.



وانخفض إجمالي الربح بمقدار 40 نقطة أساس، مسجلاً 45.6%، بسبب التضخم الواسع النطاق في تكاليف السلع والتغليف، وكذلك الرواتب والأجور. وساعدت الأسعار وكفاءة العمليات التشغيلية وتحسين المحفظة على تعويض تأثير تضخم التكاليف جزئياً. ومقارنة بالنصف الثاني من عام 2022، شهد هامش الربح الإجمالي تحسناً بمقدار 110 نقاط أساس.

الأرباح الصافية وأرباح السهم الواحد

ارتفع صافي الربح بنسبة 7.7%، ليصل إلى 5.6 مليارات فرنك سويسري، كذلك ارتفع هامش الأرباح الصافية بمقدار 70 نقطة أساس، ليصل إلى 12.2% على أساس التقارير، و90 نقطة أساس بالعملة الثابتة. وتعود الزيادة بشكل رئيس إلى البنود المسجلة لمرة واحدة في العام الماضي. نتيجة لذلك، ارتفعت ربحية السهم بنسبة 10.6%، لتصل إلى 2.13 فرنك سويسري، وفقاً للتقرير.

وارتفع العائد الأساسي للسهم بنسبة 11.1% بالعملة الثابتة، وبنسبة 4.1% وفقاً للنتائج، لتصل إلى 2.43 فرنك سويسري.

التدفق النقدي

ارتفع التدفق النقدي الناجم عن العمليات من 5.7 مليارات فرنك سويسري إلى 7.1 مليارات فرنك سويسري. وتعزى الزيادة بشكل رئيس إلى تحركات رأس المال العامل، ولا سيما انخفاض مستويات المخزون.

وزاد التدفق النقدي الحر من 1.5 مليار فرنك سويسري إلى 3.4 مليارات فرنك سويسري، حيث عوضت تحركات رأس المال العامل والـ 643 مليون فرنك سويسري من عائدات التصرف في حصة «بروميثيوس بيو ساينسز»، من زيادة النفقات الرأسمالية.

برنامج إعادة شراء الأسهم

في النصف الأول من العام، أعادت المجموعة شراء 2.4 مليار فرنك سويسري من أسهم نستله كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 20 مليار فرنك سويسري، والذي بدأ في يناير 2022.

صافي الدين

ارتفع صافي الدين إلى 55.6 مليار فرنك سويسري في 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 48.2 مليار فرنك سويسري في 31 ديسمبر 2022. تعكس الزيادة إلى حد كبير توزيعات الأرباح البالغة 7.8 مليارات فرنك سويسري، وعمليات إعادة شراء الأسهم البالغة 2.6 مليار فرنك سويسري.

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