«جلف كرافت»: 4 يخوت فاخرة تنطلق إلى وجهات عالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جلف كرافت» عن مغادرة أربعة من يخوتها الفاخرة حوض بناء السفن التابع لها في دولة الإمارات هذا الشهر للإبحار في المياه الدولية.

ورغم عمل حوض بناء السفن التابع لشركة «جلف كرافت» بكامل طاقته، لا يزال سجل طلبات الشركة العالمي محجوزاً بالكامل، ما يدل على استمرار الطلب على مجموعة منتجاتها الرائعة من القوارب واليخوت. ونجحت «جلف كرافت» خلال السنوات الخمس الماضية

في تعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية بشكل لافت. وتمتد شبكاتها العالمية عبر أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ؛ ما يرسخ مكانتها بوصفها حوضاً متكاملاً لبناء السفن يحظى بانتشار لا مثيل له في القطاع.

ومن بين يخوت السوبر الاستثنائية الأربعة تشهد الشركة إطلاق يختين جديدين يحملان علامتها التجارية في عام 2023، هما «ماجستي 111»، و«نوماد 101». ويأتي اليخت «ماجستي 111» كإضافة جديدة إلى خط «ماجستي»، فبعد أن خطف الأضواء لأول مرة في معرض دبي العالمي للقوارب في مارس الماضي، يستعد الآن للقيام بجولته الأوروبية والأمريكية، ليأسر الحاضرين في مهرجان كان لليخوت، ومعرض موناكو لليخوت، قبل التوجه عبر المحيط الأطلسي إلى معرض «فورت لودرديل» الدولي للقوارب.

وبدوره يستعد اليخت «نوماد 101»، الذي كشفت عنه الشركة أيضاً في معرض دبي العالمي للقوارب في وقت سابق من هذا العام، لتزيين الشواطئ الأسترالية بحضوره في معرض سيدني الدولي للقوارب.

كما يغادر حوض بناء السفن التابع للشركة يختا السوبر «ماجستي 100». ويكتسب هذا اليخت اهتماماً وشعبية كبيرة منذ إطلاقه في جميع أنحاء العالم، سيما وأنه ينطوي على مجموعة من السمات الرائعة التي يتفرد بها ضمن فئته «ردهة علوية مغلقة وحصرية، مع حجم رائع، و5 كبائن فسيحة». وقد أسرت هذه الخصائص المميزة عملاء «جلف كرافت» في جميع الأسواق؛ ما جعل «ماجستي 100» أيقونة مميزة تستقطب عشاق الرفاهية في جميع أنحاء العالم.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت»: "كان التزامنا المستمر بالركيزتين الأساسيتين «ليجاسي إن موشن» و«التوسع العالمي» عاملاً أساسياً في سرعة نمونا ونجاحنا؛ ما أسهم في تعزيز سمعة «جلف كرافت» بوصفها رائدة في هذا القطاع. وكما توقعنا في بداية هذا العام، برهن 2023 أنه عام قوي، حيث حقق أعلى الإيرادات مقارنة بأي عام سابق في تاريخ الشركة.

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