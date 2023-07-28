«تايمز أوف إنديا»: دبي ترسخ مكانتها سوقاً جاذبة للشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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قال موقع «تايمز أوف إنديا» إن دبي اليوم أصبحت مركزاً للعالم؛ حيث تقدم كل التسهيلات للشركات الناشئة للانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط، إذ تتمتع الإمارة بضرائب أقل أفضل بكثير من العديد من الاقتصادات والبلدان الكبرى.

وأشاد الموقع بحصول أكثر من 20 شركة ناشئة على تمويل بقيمة 6 ملايين دولار (22 مليون درهم)، خلال يونيو 2023، مؤكداً أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة بارزة للشركات الناشئة.

وأكد الموقع، نقلاً عن تقرير «ماجنيت»، أن هناك زيادة هائلة في عمليات الاستحواذ والاندماج بنسبة 71% خلال عام 2022، وقد ضاعفت الإمارات، بحسب الموقع، جميع معاملات الخروج، مما يشي بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحول بسرعة لمنطقة جاذبة للمستثمرين.

ويعتقد فيليب بهوشي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ماغنت»، أن جاذبية المنطقة أكثر من مجرد التمويل، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي القوي، والسياسات تجعل المستثمرين يتدفقون على المنطقة.

ويشدد بهوشي أنه مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 نهاية العام الجاري، فإن آفاق التمويل المبكر في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، يبدو أكثر إشراقاً.

ويقتبس الموقع عن سانديب جانديوالا، الشريك الإداري في «ريدسير»، اعتقاده أن جاذبية المنطقة يعززها صعود قطاعات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتعليم، مشيراً في تقريره إلى أن سوق الطرح العام الأولي المتنامي يعزز أيضاً ثقة المستثمرين في إمكانات المنطقة.

ويضيف الموقع: «دبي، على وجه الخصوص، تحدث ثورة في عالم الشركات الناشئة، فعل سبيل المثال شركة «تابي»، شركة التكنولوجيا المالية التي بدأت في دبي وتوسعت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لقد حصلوا على تمويل قدره 58 مليون دولار في استثمارات السلسلة C من مستثمرين ذوي ثقل كبير».

ويشير إلى أنه «من خلال شراكات مع أكثر من 10 آلاف علامة تجارية، وإطلاق نون، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة، يعد Tabby أحد قصص النجاح العديدة في المنطقة».

ويؤكد الموقع أن «جيتكس، المعرض التجاري التكنولوجي الشهير بالإمارات، شهد جمع أكثر من 20 شركة ناشئة هندية نحو 1.1 مليون دولار (4 ملايين درهم)، حيث يزدهر مشهد الشركات الناشئة في المنطقة، ويجتذب انتباه المستثمرين ورواد الأعمال على حدٍ سواء».

ويوضح الموقع أن شبكة الملاك الهندية (IAN) تتحول لصندوق استثماري، جنباً إلى جنب مع التفكير النشط للاستثمار في دبي.

ونقل الموقع عن بادماجا روباريل المؤسس والرئيس المشارك لـIAN، رؤيته التي تتمحور حول الإمكانات الهائلة للشركات الناشئة في المنطقة، قائلة: «نهدف إلى استثمار أكثر من 25% في السوق الخارجية، ودبي والشرق الأوسط من بين هذه الأسواق، حيث تجعل السياسات الحكومية الملائمة، وظروف السوق المواتية، منطقة الشرق الأوسط وجهة جذابة للاستثمارات».

وأوضحت روباريل أن «الهدف الأساسي دائماً هو الاستثمار في الأصول التي تدر عائدات، حيث يعمل سوق دبي والشرق الأوسط حالياً بشكل جيد للغاية، وهناك الكثير من الشركات الناشئة التي تعمل في المنطقة»

وتضيف روباريل: «دبي من نواح كثيرة امتداد للهند، إنها سوق رائع، ووقت السفر إليها منخفض، وهناك عدد كبير من المغتربين الهنود، وليس الهنود فقط، فهناك عدد كبير من الوافدين من كل أنحاء العالم مما يجعلها مكاناً رائعاً للاستثمار بها».

وأكدت روباريل أن «استمرار ازدهار مشهد الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجعل المستثمرين ورجال الأعمال يتدفقون على هذا النظام البيئي الديناميكي، وسط التركيز على القطاعات الناشئة والسياسات الحكومية الداعمة والاقتصاد الرقمي المتنامي».

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