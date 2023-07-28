«غرفة دبي العالمية» تستهدف دعم 100 شركة للتوسع خارجياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمام ممثلي القطاع الخاص عن خططها لتسهيل توسع الشركات المحلية عالمياً، وذلك في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها بداية العام الجاري.

وكشفت الغرفة، خلال جلسة نقاشية لأعضائها من ممثلي الشركات التي شاركت في بعثاتها التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى دول آسيا الوسطى ولندن وجنوب أفريقيا، أنها ستنظم هذا العام بعثات تجارية إلى آسيا وأوروبا وشرق وغرب أفريقيا، في حين تخطط كذلك لاستكشاف فرص الأعمال في أسواق محتملة، منها دول البلطيق ودول جنوب شرق آسيا وتركيا وأسواق أخرى أفريقية في عام 2024.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلتزم غرف دبي بدعم تطلعات أعضائها للتوسع نحو الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم. وتساعد مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» في تحفيز التوسع الدولي لأعضائنا، وتسريع تحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية بزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026. ونستهدف مساعدة 100 شركة في دبي على التوسع عالمياً مع نهاية عام 2024».

وتم تنظيم أول بعثة تجارية ضمن إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» في شهر مارس الماضي، واستهدفت أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في منطقة آسيا الوسطى. وأعقب ذلك بعثات تجارية إلى معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة في لندن خلال شهر أبريل، ومعرض سايتكس في جوهانسبرغ في يونيو، وشارك ما مجموعه 38 شركة ضمن البعثات الثلاث. وتم عقد أكثر من 550 اجتماع أعمال ثنائياً بين الشركات خلال البعثات الخارجية الثلاث لاستكشاف الشراكات المحتملة ومناقشة فرص تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون.

تهدف مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى ربط شركات دبي بالأطراف المعنية وشركاء الأعمال المحتملين في البلدان المستهدفة، وتمكّن الشركات من الانضمام إلى البعثات التجارية الدولية واكتساب معرفة مباشرة حول كيفية إنشاء ومزاولة الأعمال التجارية في الأسواق ذات الأولوية.

وتعتبر هذه المبادرة استكمالاً لمبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، التي تتيح لمجتمع الأعمال في دبي منصة مهمة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص ودعم خططهم للتوسع في الأسواق الاستراتيجية الرئيسة. وتوفر المبادرة إحاطة شاملة عن الفرص التجارية والإمكانات الاقتصادية واستراتيجيات دخول الأسواق التي تستهدفها مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي».

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