848 مليون درهم أرباح «بروج» في الربع الثاني بزيادة 16%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بروج بي إل سي عن نتائجها المالية لفترتي الربع الثاني والأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت إيرادات النصف الأول 10.3 مليارات درهم (2.8 مليار دولار)، بينما حققت الشركة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليارات درهم (978 مليون دولار). كما حقق برنامج الشركة الطموح لتعزيز القيمة أثراً مالياً بقيمة 929 مليون درهم (253 مليون دولار ) خلال النصف الأول من عام 2023 من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات، ما أسهم بشكل إيجابي كبير في موازنة ضغوط السوق.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «تعكس نتائجنا للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023 مرونة أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو قوي رغم تحديات السوق. وعادت الطاقة الإنتاجية إلى أعلى مستوياتها بعد اكتمال عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها لمصنع «بروج 2». إضافة إلى ذلك، نواصل تحقيق مزيد من التقدم في تعزيز الكفاءة من خلال برنامجنا الطموح لتعزيز القيمة، ما يخفف ضغوطات الأسواق ويضع الشركة في مكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو».

وأضاف: «في ظل مركزنا المالي القوي والتدفقات النقدية القوية للغاية، يسرنا الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) ستُعرض على المساهمين لاعتمادها خلال النصف الثاني من العام. كما أكد مجلس الإدارة التزام الشركة بدفع توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) عن عام 2023. وتعكس هذه النتائج التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا، ومواصلة الابتكار، وتوفير منتجات متميزة ومتنوعة لتقديم أعلى مستويات الجودة والمحافظة عليها».

الأرباح الربعية

وارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 5.1 مليارا درهم (1.4 مليار دولار)، ولكنها انخفضت على أساس سنوي. وسجلت بروج صافي دخل بلغ 848 مليون درهم (231 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالربع الأول، مدعومة في أحجام المبيعات بزيادة بنسبة 4%، لكنه انخفض مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.

ورغم تعرض الإيرادات وصافي الربح في الربع الثاني لبعض الضغوط نتيجة انخفاض الأسعار على أساس سنوي، حققت بروج هامش قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 37%، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية. وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية، حيث بلغ 96%، مع تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.8 مليار درهم (496 مليون دولار )، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالربع السابق.

المبيعات

تم تخفيف الضغوط الناتجة عن ضعف السوق جزئياً من خلال التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة، فضلاً عن أحجام المبيعات الجيدة ومرونة العلاوات السعرية لمنتجات الشركة مقارنة بالأسعار القياسية. وتضمنت أحجام المبيعات القوية لكل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين 40% من إجمالي مبيعات قطاع البنية التحتية ذات القيمة المضافة، التي تمثل سوقاً عالية الجودة وأحد نطاقات التركيز للنمو الاستراتيجي لبروج. وفي الوقت نفسه، عادت الطاقة الإنتاجية إلى أعلى مستوياتها بعد اكتمال عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها لمصنع «بروج 2» خلال الربع الأول.

حافظت الشركة على العلاوات السعرية أعلى من التوجيهات، حيث بلغت علاواتنا على البولي إيثيلين 914 درهم (249 دولاراً) للطن الواحد، والبولي بروبيلين 551 درهم (150 دولاراً) للطن الواحد، رغم انخفاض الأسعار القياسية الأساسية وبعض الانكماش الناتج عن ضعف السوق.

وحقق برنامج تعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً بلغ 955 مليون درهم (253 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2023 يواصل «برنامج تعزيز القيمة» من «بروج» تحقيق أثر مالي كبير ويتجه نحو تحقيق المستهدفات في كفاءة التكاليف وتحسين الإيرادات البالغة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار ). وحقق البرنامج أثراً مالياً بلغ 929 مليون درهم (253 مليون دولار ) خلال النصف الأول من العام 2023 نتيجة لتنفيذ مجموعة متقدمة ومفصلة من مبادرات تحسين وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لخفض التكاليف المتغيرة والثابتة.

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