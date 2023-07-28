4.6 مليارات قيمة معاملات التقييم العقاري بعجمان في 6 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إنجاز 786 معاملة تقييم عقاري خلال النصف الأول من العام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليارات درهم.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، إضافة إلى الزراعية حيث نالت العقارات التجارية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 2.7 مليار درهم متقدمة على العقارات الصناعية التي بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

وأشار المهيري إلى أن التقرير العقاري نصف السنوي تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأجل للمستثمرين والتي بلغ عددها 574 معاملة بإجمالي 1.9 مليار درهم.

وأكد أن عمليات التقييم العقاري تتم وفق أساليب عصرية حديثة من أجل ضمان الدقة والشفافية وتقديم معلومات وبيانات حقيقية.

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