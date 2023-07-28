غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الروماني

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الروماني، الذي يهدف إلى توفير الدعم للمستثمرين والشركات الرومانية، التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، وتوحيد صوتهم وجهودهم من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وجاء إطلاق مجلس الأعمال الروماني بالتناغم مع خطط الغرفة الهادفة إلى توسيع نطاق مجالس الأعمال، وتأسيس مجالس جديدة، تمثل دولاً غير مشمولة بالمنظومة الحالية لمجالس الأعمال، وتعزيز دور تلك المجالس في دعم قطاع التجارة الخارجية في دبي، والترويج لفرص الأعمال العابرة للحدود بين الشركات الأعضاء.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «لعبت غرف دبي دوراً محورياً في توسيع نطاق العلاقات التجارية بين دبي ورومانيا، ويندرج إنشاء مجلس الأعمال الروماني، ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وخلق بيئة داعمة ومحفزة لنموها. ونحن على ثقة بأن تأسيس مجلس الأعمال الروماني يمثل مرحلة جديدة في جهود بناء منظومة حديثة للتنسيق والتواصل والتعاون، من شأنها ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي ورومانيا».

من جانبها، قالت جينوفيفا توركو، رئيسة مجلس الأعمال الروماني في دبي: «يسرنا تأسيس مجلس الأعمال الروماني، الذي نسعى من خلاله إلى تحفيز النمو المستدام للشركات الرومانية والإماراتية، وتمكينها من بناء مجتمع متطور، من خلال الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة وتبني التقنيات المبتكرة».

وتغطي مجالس الأعمال الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي، وتوفر المنصات المثالية للشركات داخل دولة الإمارات وخارجها، للتواصل والتعاون وبناء شراكات، تعود بالمنفعة المتبادلة على جميع الأطراف، ويسهم مجلس الأعمال الروماني بدعم حضور دبي في أوروبا، واستقطاب المزيد من الاستثمارات منها.

وسيعمل مجلس الأعمال الروماني على توطيد العلاقات التجارية المزدهرة بين الشركات الرومانية ومجتمع الأعمال الإماراتي، بما يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، وبلغ عدد الشركات الرومانية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 381 شركة مع نهاية العام 2022.

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