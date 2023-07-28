«الإمارات دبي الوطني» يتماسك بمؤشر دبي فوق 4000 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

تماسكت أسهم البنوك بمؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4000 نقطة في ختام تداولات أمس، إذ قلص سهم «الإمارات دبي الوطني» من تراجع السوق إلى 0.25 % فقط، بالتزامن مع إعلان نتائج «الإمارات دبي الوطني» النصفية القوية، حيث ارتفع السهم بـ 1.8 % عند سعر 16.65 درهماً وبسيولة تجاوزت 104 ملايين درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بنحو 1.78 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و582.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 719.3 مليون سهم عبر تنفيذ 24.4 ألف صفقة.

سوق دبي

واستحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 55.4 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 582.5 مليون درهم، مع تركزها بشكل رئيسي في قطاعات البنوك والعقار والصناعة والخدمات الاستهلاكية، وهي شركات: «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية»، و«تعليم القابضة» و«الخليج للملاحة» و«مصرف عجمان»، بسيولة تجاوزت 323 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 4029.24 نقطة، في ختام جلسة أمس، متراجعاً بـ 0.25 %، وتصدر سهما «اكتتاب القابضة» و«دبي للمرطبات» ارتفاعات 19 شركة بالسوق، وارتفعا 9.2 % و7.3 %. كما ارتفعت أسهم الإثمار القابضة 6.4 %، وشعاع كابيتال 5.5 %، وتعليم القابضة 3.9 %.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9759.46 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.06 %، وقفز سهم «الوطنية لمواد البناء» بالحد الأقصى إلى 0.238 درهم، وارتفعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 10.7 %، وبنك رأس الخيمة الوطني 6.8 %، ورأس الخيمة العقارية 6.5 %، وريسبونس بلس القابضة 5.8 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 199.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» بسيولة جاوزت 110.5 ملايين درهم، تلاه «رأس الخيمة العقارية» جاذباً 103.45 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز