608 إماراتيين أجروا مقابلات عمل في «إثراء للتوظيف»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم معرض «إثراء الثاني للتوظيف» المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي، والذي انعقد يومي 24 و 25 يوليو الجاري، بمقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية، بمشاركة أكثر من 44 جهة من أبرز وأهم المصارف، وشركات التأمين والصرافة والتمويل، وذلك في سياق مبادرة «إثراء» لتوطين القطاع المالي الرامية إلى توفير 5000 وظيفة للإماراتيين، بحلول عام 2026.

وشهد المعرض حضوراً مميزاً، حيث بلغ عدد زواره 482 مواطنة، و194 مواطناً بمجموع 676 من الكوادر المواطنة المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً اختصاصياً، والباحثة عن فرص وظيفية في القطاع المالي، حيث أجروا جميعهم مقابلات تقييم، وأجرى 608 منهم مقابلات توظيف مع البنوك وشركات التأمين، التي عرضت 471 فرصة عمل متوفرة للمواطنين من حملة الشهادات الثانوية والشهادات العليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات.

وتميز المعرض بحضور واسع لزواره من حملة البكالوريوس، والذين بلغ عددهم 425، وفي الدرجة الثانية أتى حملة الثانوية العامة، والبالغ عددهم 201، إضافة إلى 25 شخصاً من حملة شهادة الماجستير، ومثلهم من حملة شهادة الدبلوم.

وقالت نورة البلوشي، مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: «أصبح المعرض علامة فارقة في مسيرة التوطين بالدولة، وبخاصة في المجالات المالية، التي تكتسب وظائفها أهمية خصوصاً نظراً لأهميتها ومساهمتها الكبيرة بالاقتصاد الوطني، ولما توفره من مزايا للمنتسبين لها ،وإمكانات التطور المهني، وتحقيق مسيرة وظيفية ناجحة».

وأضافت: «نعمل على مواكبة التوجهات الحكومية بإشراك الخبرات المواطنة، وإدماجها في القطاعات ذات الأولوية بالعملية التنموية، بما يصب في صالح تطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز كفاءة سوق العمل».

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