تعاون استراتيجي بين «موانئ أبوظبي» و«شاندونغ» الصينية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إبرام عدة اتفاقيات تعاون مع مجموعة موانئ شاندونغ، التي تتخذ من مقاطعة شاندونغ الصينية مقراً لها، يتم بموجبها تقديم خدمات لإدارة الموانئ، وتشييد البنى التحتية المينائية، ونقل البضائع، والمستودعات، وإدارة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الاستفادة من المزايا المتكاملة التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي عبر قطاعات أعمالها الخمسة وتعزيز القيمة المقدمة لأصحاب العلاقة، في حين تتولى مجموعة موانئ شاندونغ نقل مركبات الأفراد من موانئها في الصين إلى محطة أوتوتيرمينال ميناء خليفة، ليتم تخزينها وعرضها في مرافق كيزاد.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي: «تواصل مجموعة كيزاد جهودها المستمرة للمساهمة في تطوير وتنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع مجموعة موانئ شاندونغ، والتي تعكس مستوى التقارب في الرؤى المشتركة».

وقال جاي فونينغ، نائب مدير عام مجموعة موانئ شاندونغ: «تخطط المجموعة لإنشاء مركزها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإمارات العام الجاري . ومن خلال مواصلة جهودنا لتعزيز سلسلة الإمداد الخارجية لتصدير المنتجات».

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