«دار التكافل» تغيّر اسمها إلى «وطنية إنترناشيونال القابضة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دار التكافل تغيير اسمها إلى «وطنية إنترناشيونال القابضة»، كما تغير رمز تداول الشركة في سوق دبي المالي إلى «WATANIA». ويأتي هذا التغيير بعد موافقة المساهمين في شهر مارس من عام 2023، واستكمال جميع المتطلبات التنظيمية، وهو ما يعكس الهوية المؤسسية الجديدة، التي أُطلقت في وقت سابق من هذا العام، بعد مراجعة لاستراتيجية العلامة التجارية أُجريت بعد الاندماج بين دار تكافل وشركة وطنية تكافل، الذي تم في يوليو 2022، وذلك بهدف وضع جميع خطوط الأعمال تحت العلامة التجارية الرئيسية «وطنية».

وقال رئيس مجلس إدارة «وطنية إنترناشيونال القابضة» د. علي سعيد بن حرمل الظاهري: «يأتي هذا التغيير الإيجابي بعد عام واحد من استكمال اندماجنا الاستراتيجي، ويهدف لتقوية مقياس التعرف على الاسم والعلامة التجارية الجديدين في أوساط المستثمرين والمشاركين في السوق عموماً، ويعد الكيان المدرج شركة استثمارية قابضة تركز على تطوير وتنمية قطاع التأمين التكافلي».

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