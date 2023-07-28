شراكة استراتيجية بين «بي إتش إم كابيتال» و«الرياض المالية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بي إتش إم كابيتال، في الإمارات، وشركة الرياض المالية، في السعودية، عن شراكتهما الاستراتيجية في صناعة السوق، التي تهدف إلى تعزيز السيولة، ودعم فاعلية الأسواق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وكنتيجة مباشرة لهذا التعاون المثمر، تم الإعلان عن دخول شركة الرياض المالية كأحد أوائل صناع السوق المرخصين في سوق الأسهم السعودي «تداول».

وبموجب هذه الشراكة، ستتحد جهود الشركتين وخبراتهما الواسعة في إدارة أسواق المال، وتقنيات التداول المتقدمة، إضافة إلى شبكة عملائهما الواسعة، لتوفير سيولة معززة للمشاركين في السوق؛ ما سيؤدي للوصول إلى أسعار أفضل.

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال: «إن هذا التحالف يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز القطاع المالي في المنطقة من خلال توفير حلول مبتكرة تتعلق بصناعة السوق من أجل تنويع قاعدة المستثمرين».

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