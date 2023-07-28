إطلاق أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت تالنتيرا؛ منصة التوظيف لبرمجيات استقطاب المواهب التابعة لموقع بيت.كوم، مساعد الذكاء الاصطناعي المتطور «سند»، إحدى أحدث أدوات التوظيف التي تعتمد على التكنولوجيا الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل الهدف من إطلاق هذه الأداة، في تمكين مديري الموارد البشرية من إتمام مهامهم والعثور على الكفاءات والمهارات التي يحتاجونها، في إطار تجربة سلسة ومبتكرة.

ويرتكز «سند» على أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات استقطاب المواهب، وتمكين المؤسسات من جذب أفضل الكفاءات على نحو فريد وغير مسبوق. ويعزز قدرة مديري الموارد البشرية على إنشاء توصيف وظيفي جاذب، يتلاءم على نحو مخصص مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، لتوفير الوقت والجهد مع ضمان عملية توظيف سلسة وفعالة.

قال أكرم عساف الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا في بيت.كوم: «يسعدنا في بيت.كوم إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي «سند»، لتعزيز قدرات العملاء ومجتمع الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمكّنا بفضل هذا الإطلاق، من تجاوز الأهداف المتمثلة في إنشاء توصيفات وظيفية ذات صلة بالشواغر الحالية، مهتمين بمعالجة أحد أهم التحديات التي يواجهها مديرو الموارد البشرية، ما يوفر لهم الوقت ويمكّنهم من توسيع نطاق عملهم. وستسهم النتائج الدقيقة والفورية ذات الصلة بأعمال التوظيف، إلى تغيير طرق واستراتيجيات استقطاب المواهب على نحو جذري، ما يرتقي بمستويات أداء متخصصي الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضمان فاعلية عملياتهم وقابلية أعمالهم للتوسع».

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