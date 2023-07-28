جزيرة النور تطلق سلسلة من الأنشطة خلال الصيف

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت جزيرة النور في الشارقة برنامجها الصيفي، الذي يتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة التي تمزج بين الفن والطبيعة والتعليم والترفيه.

وتستقبل الجزيرة كل أحد الراغبين في المشاركة ببرنامجها الصيفي، الذي سيقدم لهم تجربة فريدة من خلال خمس ورش عمل متميزة تقام في مناطق مختلفة من الجزيرة. وسيحظى الضيوف بفرصة تأمل جمال الطبيعة والمساحات الخضراء واستكشاف بيت الفراشات والمشاركة في ورش عمل صُمّمت خصيصاً لترضي جميع الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وداخل المنطقة 1، يستضيف مقهى نور ورشة عمل فنية. وفي المنطقة 2، سينطلق المشاركون في مغامرة مشوقة مع ورش عمل فنية وحرفية. في ورشة عمل أخرى، ستتاح للمشاركين كذلك فرصة صناعة يرقة وفراشة خاصة بهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز